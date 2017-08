Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus haben den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite Das Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus könnten mit einem neuartigen Finger­abdruck­scanner kommen, der direkt unter dem Display sitzt und nicht mehr in einem physischen Home-Button wie bei früheren Modellen. Dies besagen zumindest frühere Gerüchte. Nun scheint es aber in eine andere Richtung zu gehen. So soll Samsung den Fingerprint-Sensor unterhalb des Displays doch erst beim Samsung Galaxy Note 9 integrieren.

Zum kommenden Samsung Galaxy Note 8 sind bereits Fotos aufgetaucht, auf denen klar zu sehen ist, dass der Finger­abdruck­scanner wieder neben der Dual-Kamera sitzen wird. Auch beim Samsung Galaxy S9 (Plus) werden die Südkoreaner nochmals dieselbe Technologie nutzen, wie beim Samsung Galaxy S8 und auf einen rückseitigen Fingerprint-Sensor setzen, wie 9to5google.com berichtet.

Kritik an Fingerabdruckscanner auf der Rückseite

Einige Kunden haben in der Vergangenheit Kritik an der Position des Finger­abdruck­scanners beim Galaxy S8 und S8 Plus geübt. Vom Samsung Galaxy S7 ist dieser von der Vorderseite auf die Rückseite gewandert. Dieser Schritt hat Samsung zufolge einiges bei der Produktion gekostet. Daher werde man auch davon absehen, schon beim Galaxy S9 wieder umzu­schwenken. Außerdem merkt Samsung an, dass ein Wechsel der Technologie hohe Kosten verursachen wird, die vier bis fünfmal so hoch sind wie mit der aktuellen Technik.

Ersteinmal steht am 23. August in New York das Unpacked-Event für das Samsung Galaxy Note 8 bevor. Das Highend-Smartphone soll unter anderem mit einem Exynos 8895 oder Snapdragon 835 als Prozessor erscheinen. Zudem wird das Samsung Galaxy Note 8 mit einer Dual-Kamera ausgestattet sein. An diesem Tag werden Sie alle Informationen rund um das Samsung Galaxy Note 8 auf teltarif.de erhalten. Also schauen Sie vorbei!

Erst kürzlich sind auch wichtige Eckdaten und der Preis zum Riesen-Smartphone mit S-Pen durch­gesickert. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel - Samsung Galaxy Note 8: Wichtige Specs geleaked & teuer.