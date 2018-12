Galaxy S9(+): Finale Version von Android 9.0 Pie verfügbar

Eine überraschende Nachricht für alle Besitzer eines Samsung Galaxy S9: Samsung hat pünktlich zu Weihnachten das Update auf die neue Version Android 9.0 Pie freigegeben. Erst vor wenigen Wochen hatten Samsung das Beta-Programm für Android 9 gestartet. Offensichtlich gab es keine größeren Probleme, sodass die finale Version jetzt für alle zur Verfügung steht. Ursprünglich war der Release der finalen Version für Januar geplant.

Aktuell steht nach Informationen von Sammobile das Update nur für das Galaxy S9 zur Verfügung, für die Plus-Variante wird noch kein Update gelistet. Das könnte sich natürlich in den kommenden Stunden noch ändern. Es ist aber auch möglich, dass die wenigen technischen Unterschiede zwischen dem Galaxy S9 und dem Galaxy S9+ dafür verantwortlich sind, dass sich Besitzer eines Galaxy S9+ noch eine Weile gedulden müssen, bis auch für ihr Smartphone ein Update auf Android 9 Pie zur Verfügung steht.

Neues OS, neue Oberfläche

Android 9.0 Pie für das Galaxy S9 Das Update hat eine Größe von ca. 1,8 GB und wird in der Regel in Wellen ausgeliefert, sodass es nicht alle Galaxy-S9-Besitzer gleichzeitig angeboten bekommen. Vor allem durch die bevorstehenden Feiertage könnte es beim Download zu Überlastungen der Samsung-Server kommen, da vermutlich auch der ein oder andere ein Galaxy S9 unter dem Weihnachtsbaum finden wird und bei der Ersteinrichtung das Update direkt angeboten bekommt.

Wie bei Samsung gewohnt kommt auch Android 9.0 Pie nicht in der originalen Stock-Fassung von Google, sondern verpackt in einer Hersteller-Oberfläche auf die Smartphones. Allerdings gibt es auch hier einen Umschwung zu vermelden, denn in Android 9.0 findet erstmals die neue Benutzeroberfläche One UI Verwendung. Diese besitzt unter anderem Anpassungen für eine bessere Einhand-Bedienung, da viele aktuelle Smartphones über besonders großes Displays verfügen.

Welche Neuerungen Android 9 Pie bereithält, haben wir in einem Artikel für Sie zusammengefasst. Auch Smartphones anderer Hersteller haben bereits oder werden in den kommenden Wochen das Update auf Android 9 erhalten. Welche das nach aktuellem Stand sind, finden Sie in unserer Übersicht.

