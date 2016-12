Galaxy S8 mit dem Y-Octa-Display des Galaxy Note 7?

Das Galaxy Note 7 mit Y-Octa-Display Je näher der kommende Februar rückt, desto mehr Gerüchte über das Galaxy S8 verbreiten sich. Das koreanische IT-Onlinemagazin etnews will erfahren haben, dass das nächste Samsung-Flaggschiff die Y-Octa genannte Displaytechnik nutzen soll. Diese wurde erstmals beim Galaxy Note 7 eingesetzt. An der Bildqualität an sich ändert das Verfahren zwar nichts, es werden allerdings Produktionskosten gespart und eine flachere Bauweise ermöglicht. Y-Octa soll jedoch nur beim kleineren der beiden kolportierenden Galaxy-S8-Modelle zum Einsatz kommen.

Samsung Y-Octa - die Displaytechnik im Detail

Nur das kleine Galaxy S8 soll mit Y-Octa kommen

Zwar war das diesjährige Phablet des südkoreanischen Marktführers aufgrund schwerer Probleme mit überhitzenden Akkus ein Eigentor, dennoch fanden sich bei der Ausstattung einige innovative Ansätze. Darunter fällt auch das Produktionsverfahren Y-Octa. Wie von Samsung-Smartphones gewohnt, kommt auch hier die OLED-Technik zum Einsatz, unter dem Glas des Bildschirms ist jedoch kein Touch-Layer integriert. Bei Y-Octa werden die berührungsempfindlichen Sensoren direkt in das Glas eingearbeitet. Da somit eine Schicht beim Aufbau des Displays wegfällt, spart das Unternehmen Kosten bei der Herstellung. Außerdem ergibt sich durch den Prozess ein physikalischer Vorteil, denn das Mobilgerät wird etwas schlanker. Auswirkungen auf die generelle Darstellungsqualität soll Y-Octa nicht haben.

Etwas ungewöhnlich mutet die Behauptung von etnews an, dass nur das kompaktere Modell des Galaxy S8 mit der neuen Displaytechnik aufwartet. Gerüchten zufolge soll das Smartphone in zwei Größen erscheinen, mit Displaydiagonalen von 5,7 und 6,2 Zoll. Da die kommende Galaxy-Generation ein fast randloses Design haben könnte, dürfte sich keine große negative Auswirkung auf die Mobilität einstellen. Wenn tatsächlich aber nur das mit einem 5,7 Zoll messenden Bildschirm ausgestattete Galaxy S8 über Y-Octa verfügt, dürfte dieses nicht nur handlicher, sondern auch flacher werden.

Galaxy S8: Edge-Display nur im kleinen Modell?

Das von Samsung eingesetzte Y-Octa ist für den Einsatz bei gebogenen Displays konstruiert. Wenn der Hersteller das Bildschirm-Verfahren tatsächlich nur für das kleine Modell des Galaxy S8 benötigt, könnte die große Ausgabe eventuell ohne gebogene Kanten daherkommen. Beim Galaxy S7 war es anders herum, dort wartet die größere Variante mit einem gebogenen Bildschirm auf. Bislang sind die vorangegangenen Informationen aber nicht bestätigt und von daher mit Vorsicht zu genießen.