In diesem Jahr hat sich Samsung von einer Tradition verabschiedet. Denn anders als in den Vorjahren wird das neue Modell der S-Reihe nicht auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Stattdessen hat Samsung zwei neue Tablets namens Galaxy Tab S3 und Galaxy Book präsentiert. Doch so ganz ohne Galaxy S8 soll der MWC dann doch nicht ablaufen. Im Zuge der heutigen Pressekonferenz hat Samsung nicht nur den ersten Teaser seines kommenden Flaggschiffs gezeigt, sondern endlich auch das Geheimnis um den Vorstellungstermin gelüftet.

Vorstellungstermin des Galaxy S8 (Plus)

Datenblätter Samsung S8



Samsung Galaxy S8 kommt am 29. März Samsung Galaxy S8 kommt am 29. März

Teaser ohne neue Informationen

Samsung hat seine S8-Familie ganz besonders intensiv geprüft, um Fehler, wie sie beim Galaxy Note 7 geschehen sind, zu vermeiden. Aus diesem Grund konnte der klassische Vorstellungstermin auf dem MWC auch nicht eingehalten werden. Stattdessen wird Samsung das Galaxy S8 und das größere Galaxy S8 Plus am 29. März im Zuge eines separaten Unpacked-Events der Welt präsentieren. Damit bestätigt sich der Termin, der als Gerücht bereits die vergangenen Wochen umgegangen ist. Das Unpacked soll in New York stattfinden, eine gleichzeitige Präsentation in London ist aber wahrscheinlich.

Nach den vielen Gerüchten zum Galaxy S8 und S8 Plus enttäuschte der lange erwartete erste Teaser etwas. Denn neue Informationen gibt er kaum preis. Im Zuge der Pressekonferenz hat Samsung aber zumindest einen Fakt offenbart: Das Unternehmen arbeitet bei seinem kommenden Flaggschiff mit AKG zusammen - dem Smartphone liegen also Kopfhörer des Audio-Profis bei.

Was die übrigen Details angeht, so müssen wir uns mit den bisherigen, noch nicht bestätigten Daten zum Galaxy S8 und S8 Plus begnügen. Diese besagen, dass das Plus-Modell ein 6,2 Zoll großes SuperAMOLED-Display mit QHD-Auflösung besitzen wird und somit das bislang größte Modell der Reihe wird. Etwas kleiner fällt mit 5,8 Zoll wohl das reguläre Galaxy S8 aus, das dadurch aber immer noch deutlich größer sein dürfte als bisherige Modelle der Familie. Beide Geräte werden offenbar über ein Edge-Display verfügen.



Samsung teasert Galaxy S8 an Samsung teasert Galaxy S8 an

Beide Smartphones sollen nach IP68 Schutz vor Wasser und Staub bieten. Außerdem haben sie erstmals einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Bislang war der Sensor im Home-Button zu finden. Da der Home-Button aber eingespart wurde, so die Gerüchte, musste eine neue Position her. Abseits des Fingerabdrucksensors verfügen das Galaxy S8 und S8 Plus wohl auch über einen Iris-Scanner, den wir schon vom Galaxy Note 7 kennen.

Als Prozessor soll in den europäischen Modellen der Exynos 8895 zum Einsatz kommen, der auf 4 GB Arbeitsspeicher zugreifen kann. Der interne Speicher bietet demnach eine Kapazität von 64 GB und ist erweiterbar. Angaben zum Akku gibt es kaum, er soll sich aber sowohl kabelgebunden über den USB-C-Port als auch kabellos via Induktion laden lassen.

Ob sich die Angaben bewahrheiten werden, werden wir am 29. März sehen, wenn Samsung seine neuen Flaggschiffe offiziell präsentieren wird. Bis dahin erhalten Sie in unserem Hands-On des Galaxy Tab S3 mehr Informationen zum neuen Tablet, das Samsung gestern Abend auf der Messe gezeigt hat.

