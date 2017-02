Samsung Galaxy S8 kommt doch zum MWC - ein bisschen

So könnte das Galaxy S8 aussehen Mittlerweile steht es fest, dass Samsung auf dem Mobile World Congress in Barcelona kein neues Smartphone, sondern stattdessen wohl das Tablet Galaxy Tab S3 präsentieren wird. Dennoch wird das Galaxy S8 auf der Messe wohl einen Auftritt haben. Koreanische Medien wie der Korea Herald und CNet berichten übereinstimmend, dass Samsung am Ende der Pressekonferenz am 26. Februar ein einminütiges Teaser-Video zeigen will, dessen Hauptdarsteller das Galaxy S8 sein wird.

Bereits vor einigen Wochen wurde spekuliert, dass die Südkoreaner erste Modelle ihres neuen Flaggschiffs auf dem MWC im Gepäck haben werden. Die Geräte werden der breiten Masse aber nicht zugänglich sein - lediglich einige wenige internationale Medien sollen Zugang zum Flaggschiff haben. Vor diesem Hintergrund liegt die Annahme nahe, dass Samsung den übrigen Messebesuchern zumindest per Video einen Ausblick auf das Galaxy S8 geben wird.

Zweimal Edge-Display, aber in verschiedenen Größen

Die offizielle Präsentation des Galaxy S8 soll aktuellen Berichten zufolge Ende März oder Anfang April erfolgen. Das heißt aber keineswegs, dass wir bis dahin auf erste Eindrücke vom Flaggschiff verzichten müssen. Denn die Gerüchteküche wird momentan so heiß befeuert, dass regelmäßig neue Informationen zum Galaxy S8 aus dem Topf schwappen. Diverse Fotos und Leaks malen ein relativ einheitliches Bild vom neuen Design des Smartphones. Das SuperAMOLED-Display soll demnach weitaus mehr Platz auf der Front einnehmen als bisher.

Stimmen die Vermutungen, wird es das Galaxy S8 in verschiedenen Ausführungen geben, wobei beide Versionen einen Edge-Screen haben sollen. Der Unterschied liegt vielmehr in der Displaydiagonale. Samsung wird offenbar ein Modell mit einem 5,7 Zoll großen Bildschirm und ein Modell mit einer Diagonale von 6,2 Zoll anbieten. Zum Vergleich: Das Galaxy S7 besitzt einen 5,1-Zoll-Screen, das S7 Edge kommt mit 5,5-Zoll-Display. Trotz der vergrößerten Displaydiagonale sollen die Galaxy-S8-Modelle aber nur unwesentlich größer sein als ihre Vorgänger - eben aufgrund der ebenfalls vergrößerten Displayfläche auf der Front.



Konzept des Galaxy S8, erstellt nach Insider-Angaben mit genauen Maßen Konzept des Galaxy S8, erstellt nach Insider-Angaben mit genauen Maßen



Konzept der 6,2-Zoll-Version, ebenfalls nach Insider-Angaben erstellt Konzept der 6,2-Zoll-Version, ebenfalls nach Insider-Angaben erstellt

Galaxy S8 mit neuer Tasten-Anordnung

Die größere Displayfläche hat weitere Folgen: Die Reduktion der Randfläche zwingt Samsung dazu, die Buttons auf der Vorderseite anders als bisher zu positionieren. Aus diesem Grund sollen die physischen Tasten links und rechts vom Home-Button in Sensortasten umgewandelt worden sein. Der Home-Button wiederum verschwindet offenbar, was allerdings bedeutet, dass der Fingerabdrucksensor einen neuen Platz bekommen muss. Und hier scheinen sich die Quellen einig zu sein, dass der Sensor auf die Rückseite des Galaxy S8 wandert - unmittelbar neben die Kamera-Linse und genau dort, wo beim Galaxy S7 (Edge) der LED-Blitz und der Pulsmesser sitzt.

Ob sich die Position des Fingerabdrucksensors bestätigen wird, bleibt abzuwarten. Ebenfalls wird sich zeigen, wie durchdacht die neue Platzierung des Sensors ist. Immerhin befindet er sich so nah an der Linse, dass die Gefahr besteht, dass Nutzer auf die Kameralinse fassen statt auf den Sensor.

Am Ende bleibt uns nichts anderes übrig als abzuwarten bis Samsung das Galaxy S8 in etwa zwei Monaten vorstellen wird. Wir sind auf dem MWC vor Ort und werden nach dem angeteaserten Video Ausschau halten. Wer nicht auf das Galaxy S8 warten möchte, kann sich die neuen Smartphones Galaxy A3 und A5 (2017) anschauen, die morgen in den Handel kommen.