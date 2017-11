Schnäppchen: Samsung Galaxy S8 bei Saturn für 499 Euro

Saturn bietet das Samsung Galaxy S8 im Zuge seiner Black Week zum Schnäppchen-Preis von 499 Euro an. Das Angebot beginnt online am heutigen Abend und in den Filialen ab Samstag.

Nächste Woche startet bei vielen Online-Shops die Jagd nach Schnäppchen. Saturn bietet aber schon früher ein Angebot an, das einen Blick wert ist. Der Händler verkauft das Samsung Galaxy S8 im Rahmen seiner sogenannten Black Week zum Schnäppchen-Preis von 499 Euro. Online sind die Angebote der Black Week 2017 bereits heute ab 20 Uhr zu haben. In den Filialen starten sie am morgigen Samstag, wie das aktuelle Prospekt verspricht (via MyDealz).

Das Samsung Galaxy S8 ist das aktuelle Flaggschiff des Unternehmens, kommt anders als das rund ein halbes Jahr später präsentierte Note 8 ohne Stylus aus. Online gibt es das Galaxy S8 zu Preisen ab 539 Euro, stationäre Händler verlangen im Schnitt mindestens 550 Euro für das Smartphone. Das Angebot bei Saturn bietet somit ein recht attraktives Sparpotenzial von mindestens 40 Euro gegenüber dem nächst günstigeren Preis.

Angebote dieser Art können schnell vergriffen sein. Da das Smartphone aber sowohl online als auch in den Filialen verkauft wird, ist die Chance recht hoch, ein reduziertes Modell zu erhalten.



Saturn Black Week startet heute Abend

Galaxy S8: Die Highlights

Das Galaxy S8 besitzt ein zu den Seiten hin gebogenes Display, das sich über nahezu die gesamte Frontfläche zieht. Die Displaydiagonale misst 5,8 Zoll in der Diagonale, was man dem Smartphone aufgrund seiner kompakten Bauart aber nicht ansieht. Im Test konnte das Galaxy S8 durch seine äußerst gute Leistung und das sehr gute Display überzeugen. Allerdings kommt es noch ohne Dual-Kamera aus und läuft ab Werk noch mit Android 7.0 Nougat. Ein Oreo-Update ist immerhin bestätigt.

Saturn bietet das Samsung Galaxy S8 in der Single-SIM-Version wahlweise in der Farbe Schwarz, Silber oder Grau an. Alle Varianten verfügen über 64 GB internen Speicher, der sich erweitern lässt. Mehr Details zum Galaxy S8 erfahren Sie in unserem Testbericht.

Auch Amazon startet in der kommenden Woche seine Aktions-Tage. Hier erfahren Sie mehr über den Amazon Cyber Monday und welche Schnäppchen Sie erwarten.