Samsung Galaxy S8 und S7 im Design-Vergleich

Mit dem Samsung Galaxy S8 hat das Samsung Galaxy S7 in puncto Design einen würdigen Nachfolger erhalten. So sieht das neue Modell im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich futuristischer aus. Grund dafür ist vor allem das Display mit 5,8 Zoll im 18,5:9-Format. Dieses ist randlos und nimmt fast die komplette Vorderseite ein - nur circa 20 Prozent sind nicht damit bedeckt. Der Nutzer erhält dadurch noch mehr Raum für das Anschauen von Videos und Fotos. In diesem Design-Vergleich zeigen wir Ihnen auf den Fotos, was sich sonst noch geändert hat.

Mit einem Klick auf das jeweilige Foto gelangen Sie auf die nächste Seite.