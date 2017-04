Unboxing: Samsung Galaxy S8 Plus überrascht mit Zubehör

Das Samsung Galaxy S8 Plus hat nicht nur ein neues Design und Displayformat. Wir sind Samsungs Aufforderung "Unbox your phone" gefolgt und haben das Galaxy S8 Plus unter die Lupe genommen.

Samsung hat sein neues Flaggschiff in diesem Jahr mit einem Monat Verzögerung vorgestellt. Das Galaxy S8 und das etwas größere Galaxy S8 Plus kommen am 28. April ab 799 Euro bzw. 899 Euro in die Läden, Vorbesteller erhalten ihr Gerät bereits einige Tage früher. Auffällig bei den Geräten der S8-Reihe ist das neue, von Grund auf überarbeitete Design. Vor allem das Display wird zum Blickpunkt des Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus.

Auch im Inneren hat Samsung nachgebessert und die Smartphones mit der aktuellen Technik und Software ausgestattet. Doch wie sieht es beim Zubehör aus? Was erwartet Käufer abgesehen vom Gerät noch in der Verpackung? Wir haben Samsungs Leitspruch "Unbox your phone" (Packe dein Smartphone aus) befolgt und einen Blick in die Verpackung des Galaxy S8 Plus geworfen. Welches Zubehör Samsung zum Galaxy S8 Plus liefert und ob uns Überraschungen erwarten, zeigen wir in den folgenden Bildern.

