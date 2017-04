Samsung Galaxy S8 (Plus) & Galaxy S7 (Edge) im Kauf-Vergleich

Preise im Vergleich

Das Samsung Galaxy S7 ist derzeit ab rund 428 Euro (inklusive Versandkosten) im Online-Handel verfügbar. Die Edge-Version geht ab 495 Euro online über die Ladentheke. Die UVP-Preise des Galaxy S8 und S8 Plus fallen zum Start natürlich deutlich höher aus. Während das Galaxy S8 für 799 Euro zu haben ist, kostet das S8 Plus mit 899 Euro sogar 100 Euro mehr. Damit ergibt sich eine Preisdifferenz von 371 Euro zwischen dem Galaxy S8 und S7 bzw. von 404 Euro zwischen dem Galaxy S8 Plus und S7 Edge. Doch rechtfertigt der enorme Unterschied den Kauf der neuen Galaxy-S8-Reihe? Wir sagen jein! Wer sich das neue Galaxy S8 oder S8 Plus kaufen möchte, sollte lieber zwei bis drei Monate warten. Unserer Erfahrung nach sinken die Preise der neuen Samsung-Modelle dann deutlich. Außerdem sinken die Preise der Vorgänger-Modelle immer kurz vor der Neuvorstellung der nächsten Generation deutlich, was auch zu der hohen Preisdifferenz beiträgt. Natürlich werden das stark überarbeitete Design und die neuen inneren Werte auch zur Kauf-Entscheidung direkt zum Verkaufsstart beitragen. In diesem Fall muss der Käufer aber in den sauren Apfel beißen und den hohen Preis für das Galaxy S8 oder S8 Plus zahlen.

Die beiden neuen Samsung-Flaggschiff haben wir bereist ausprobiert. Wie unser erste Eindruck ausfällt, erfahren Sie im Kurz-Test des Galaxy S8 und S8 Plus.