Samsung Galaxy S8: Rotstich auf Display überschattet Marktstart

In Südkorea beklagen sich Nutzer des Samsung Galaxy S8 und S8 Plus über einen Rotstich auf dem Display. Auch hierzulande ist das Problem bekannt. Samsung gibt indes Tipps zur Fehlerbeseitigung.

Samsung Galaxy S8 mit Rotstich auf Display So ganz ohne Pannen klappt der Marktstart von Samsungs aktuellen Flaggschiffen Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus offenbar nicht. In Südkorea sind die Smartphones bereits verfügbar und von hier erreichen uns Berichte von Nutzern, die vom neuen Infinity-Display des Galaxy S8 wenig begeistert sind (via Korea Harald). Denn der Screen zeigt den Angaben nach einen nicht zu übersehenden Rotstich.

Samsung selbst hat sich bereits zu Wort gemeldet und betroffenen Kunden auf Wunsch einen Austausch ihres Gerätes angeboten. Zunächst empfiehlt der Hersteller allerdings eine Anpassung der Displayfarbe über die Einstellungen. Von einem allgemeinen Qualitätsmangel möchte man indes nichts wissen.

Rotstich auch bei europäischen Modellen des Galaxy S8

Die Anpassung der Farbdarstellung scheint jedoch nicht immer zu funktionieren. So berichten Betroffene, dass sie trotz Neukalibrierung den Rotstich nicht beseitigen konnten. Ein Branchen-Kenner erklärte gegenüber dem Korea Herald, dass der Rotstich möglicherweise durch ein Problem mit der Farbbalance bei den von Samsung genutzten AMOLED-Displays ausgelöst werde, da Samsung die Farbe Rot bewusst stärken wollte. Während LC-Displays die drei Subpixel Grün, Rot und Blau verwenden, nutzen OLED-Screens wie die des Galaxy S8 lediglich zwei - Rot-Grün und Blau-Grün. Durch das zweimal vorhandene Grün kann es zu Farbverschiebungen kommen. Um diese zu vermeiden, hat Samsung tiefrote Subpixel als Ausgleich entwickelt.

Unklar ist, wie viele Nutzer von dem Displayproblem betroffen sind. In Deutschland werden seit gestern zahlreiche Testberichte der neuen Smartphones veröffentlicht und einige Medien berichten in der Tat von einem Rotstich, der sich auf Teilen des Screens des Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus erkennen lässt. Allerdings half in diesen Fällen die von Samsung empfohlene Farbanpassung des Screens. Der Fehler ließ sich also beheben. In unserem Test des Galaxy S8 Plus konnten wir hingegen keine Farbverzerrung beim AMOLED-Display feststellen. Womöglich hat Samsung also Recht mit der Aussage, dass es sich beim Rotstich nicht um ein allgemeines Qualitätsproblem handelt.