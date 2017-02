Samsung Galaxy S8 Plus attraktiver als Galaxy S8?

Das Samsung Galaxy S8 und S8 Plus kommen nicht zum MWC Die Gerüchte um ein Samsung Galaxy S8 Plus geistern bereits seit Längerem durch das Netz. Samsung erwartet wohl, dass das Riesen-Smartphone die Verkaufszahlen des kommenden Galaxy S8 übertreffen wird. Der Hersteller setzt nach dem Galaxy-Note-7-Desaster große Hoffnung in das Galaxy S8 Plus und will die verloren gegangenen Kunden mit dem Phablet wieder begeistern. Daher hat Samsung einem Bericht von sammobile.com zufolge auch schon die Produktion des Galaxy S8 Plus in Bewegung gebracht. Die Südkoreaner wollen zum Verkaufsstart des Phablets genügend Geräte anbieten.

Sowohl das Galaxy S8 als auch das Galaxy S8 Plus sollen noch in diesem Jahr präsentiert werden und eine ähnliche gute Ausstattung bieten. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Smartphones wird das Display bzw. die Größe sein. So könnte das Galaxy S8 ein 5,7-Zoll-Display besitzen, während das Galaxy S8 Plus mit einem Display ausgestattet ist, das eine Diagonale von 6,2 Zoll hat. Außerdem wird bereits darüber gemunkelt, dass das Plus-Modell mit einem S Pen kommt - den wir bereits von der Note-Serie von Samsung kennen.

Samsung Galaxy S8 & S8 Plus: Die Kosten

Ob sich das Galaxy S8 oder S8 Plus besser verkaufen lässt wird natürlich auch durch den Preis für das jeweilige Modell bestimmt. So soll das Galaxy S8 Plus etwa 100 US-Dollar mehr kosten als das Galaxy S8. Vermutlich wird der Preis für das Galaxy S8 zwischen 700 und 800 Euro betragen. Der Interessent muss dann selbst entscheiden, ob ein größeres Display und eine mögliche S-Pen-Nutzung einen noch höheren Betrag rechtfertigen oder nicht.

Wann die beiden Smartphones von Samsung vorgestellt werden, ist noch unklar. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar werden wir statt eines Samsung Galaxy S8 ein Tablet mit der Bezeichnung Galaxy Tab S3 zu Gesicht bekommen. Samsung hatte bereits offiziell bestätigt, dass mit einer Markteinführung des Samsung Galaxy S8 nicht vor April zu rechnen ist. Eventuell wird das Samsung-Flaggschiff Ende März präsentiert.

Die Redaktion von teltarif.de ist für Sie auf dem MWC unterwegs und nimmt an allen wichtigen Events - darunter auch das von Samsung - teil. Auf einer speziellen Seite informieren Sie bereits über die Ankündigungen der Hersteller.