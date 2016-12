Samsung Galaxy S8 Plus mit 6-Zoll-Display und S Pen?

Gerücht: Samsung Galaxy S8 kommt

mit S-Pen-Support Nach dem Debakel mit dem Galaxy Note 7 richtet sich nun die Aufmerksamkeit auf das kommende Flaggschiff von Samsung, das Galaxy S8. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder neue Gerüchte um das Gerät und es kommen stetig mehr Hinweise dazu, die einen Ausblick auf das geben, was wir vom nächsten Top-Modell von Samsung erwarten können. Wir fassen die aktuellen Meldungen zusammen.

Galaxy S8 erstmals auch als Plus-Modell

Samsung wird das Galaxy S8 offenbar in zwei Versionen auf den Markt bringen, allerdings nicht wie bisher als Smartphone mit geradem und gebogenem Display. Stattdessen werden wohl beide neuen Smartphones mit dem Edge-Screen ausgestattet sein, sich aber in der Größe unterscheiden. Der Namenszusatz Edge wäre also hinfällig, weshalb Samsungs die Namensgebung leicht angepasst haben soll. Laut der asiatischen Webseite Naver wird das reguläre Galaxy S8 ein 5 Zoll großes Display besitzen und das zusätzliche Modell namens Galaxy S8 Plus einen Bildschirm mit einer Diagonale von satten 6 Zoll. Damit wäre das Galaxy S8 Plus sogar größer als das mittlerweile vom Markt genommene Galaxy Note 7, das einen 5,7 Zoll großen Bildschirm besessen hat.

Samsung Galaxy S8 Datenblatt

Spekuliert wird weiterhin über die Tasten des Galaxy S8. Das Gerücht über einen optischen Fingerabdrucksensor - vermutlich vom Unternehmen Synaptic - direkt unter dem Display hält sich stetig. Der haptische Home-Button würde dann wegfallen und durch einen virtuellen Home-Button ersetzt werden, was mehr Displayfläche freigeben würde. Der Touchscreen könnte durch dieses "All-Screen-Design" gut 90 Prozent der Frontseite einnehmen.

Passend zum riesigen Display könnte das Plus-Modell über ein weiteres Feature verfügen, das es näher an die Note-Reihe von Samsung rücken lässt. Denn laut einem Beitrag auf der Microbloggin-Seite Weibo (via Sammobile) soll sich das Galaxy S8 Plus mit einem Stylus bedienen lassen. Ursprünglich hat Samsung sogar getestet, ob das Galaxy S8 ab Werk mit dem sogenannten S Pen ausgestattet wird, sich aber schlussendlich dagegen entscheiden. Stattdessen wird die Stift-Bedienung nun offenbar als optionales Features angeboten und der S Pen als zukaufbares Zubehör.

In Verbindung mit einem 6-Zoll-Bildschirm wäre die Bedienung über den S Pen ein echter Mehrwert für Nutzer. Bislang galt die Stiftbedienung bei Samsung als Alleinstellungsmerkmal der Note-Reihe. Doch hat Samsung mit den vergangenen Note-Modellen nicht wirklich Fuß fassen können - das Galaxy Note 5 von 2015 kam in Deutschland sowie anderen europäischen Ländern nie offiziell auf den Markt und das Galaxy Note 7 wurde weltweit kurz nach seinem Start schon wieder eingestellt. Dennoch wurde die Stift-Bedienung weiterentwickelt, sie ungenutzt zu lassen wäre also schade.

Weitere Details zum möglichen S Pen für das Galaxy S8 Plus gibt es bislang kaum. Interessant ist vor allem, welchen Preis Samsung für den S Pen als Zubehör ansetzen wird, wenn es ihn denn geben wird.

Unklar ist derzeit, wann das Galaxy S8 auf den Markt kommen wird. Da die Ursache der Akkuprobleme des Galaxy Note 7 noch immer nicht eindeutig geklärt sind, soll Samsung seine neuen Smartphone-Modelle den Berichten nach besonders intensiv prüfen. Und das kostet Zeit, weshalb die Vorstellung des Galaxy S8 auf dem Mobile World Congress Ende Februar in Frage gestellt wird. Stattdessen soll das neue Flaggschiff offenbar im April auf einem Event in New York präsentiert werden.