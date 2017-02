Foto soll angeblich Galaxy S8 Plus zeigen Man sieht den Wald vor lauter Gerüchten nicht - das zumindest könnten wir zum Thema Galaxy S8 sagen. Denn das kommende Smartphone von Samsung wird bereits vor seinem Start so gehyped, dass wir uns bereits jetzt ein recht genaues Bild vom neuen Flaggschiff aus Südkorea machen können. Und dank Evan Blass kommen heute noch weitere Informationen zum Galaxy S8 dazu. Über Twitter bestätigt Blass nicht nur die Größe des Displays des Galaxy S8, er verrät auch die offizielle Bezeichnung des zweiten Modells des neuen Flaggschiffs.

Den Tweets zufolge lässt Samsung die Bezeichnung "Edge" im Namen hinter sich, was aber nicht heißt, dass das Galaxy S8 mit geradem Display erscheinen soll. Sowohl das Galaxy S8 als auch das Galaxy S8 Plus, wie das größere der beiden Geräte heißen soll, verfügen den Informationen zufolge über einen gebogenen Edge-Screen mit SuperAMOLED-Technologie. Im Falle des Galaxy S8 hat dieser offenbar eine Diagonale von 5,8 Zoll und im Falle des Galaxy S8 Plus von satten 6,2 Zoll. Damit wäre das Plus-Modell das bisher größte Gerät der S-Reihe von Samsung. Die Auflösung beträgt bei beiden Geräten 1440 mal 2560 Pixel (QHD), so Blass.

Hüllen, Prozessor-Gerüchte und Termine

Als sicher gilt, dass wir das Galaxy S8 und das S8 Plus nicht auf dem Mobile World Congress sehen werden. Aufgrund der Probleme mit dem Galaxy Note 7 wurde die Vorstellung des neuen Flaggschiffs verschoben und soll nun vermutlich am 29. März stattfinden. Doch trotz dieser Verschiebung könnte Samsung die Messe in zwei Wochen dazu nutzen, seine neuen Smartphone-Modelle anzuteasern. Dazu wird der Hersteller offenbar ein einminütiges Video zeigen

Update 15. Februar: Dem Magazin Korea Economic Daily verriet Koh Dong-Jin, Präsident der Mobile-Sparte von Samsung, dass der Vor­stellungs­termin des Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus am 27. Februar auf dem MWC bekannt gegeben werden soll - dem Tag nach Samsungs Presse­konferenz. /Update Ende

Prototypen einiger Hüllen-Hersteller haben uns in den vergangenen Tagen bereits verraten, dass der Finger­abdruck­sensor des Galaxy S8 wie vermutet nicht mehr vorn im Home-Button (einen solchen wird es offenbar nur noch als Sensortaste geben), sondern auf der Rückseite zu finden sein wird - offenbar direkt neben der Kameralinse. Die Positionierung des Sensors sorgte im Vorfeld bereits für Unmut, denn es wird befürchtet, dass Nutzer des Öfteren auf das Linsenglas fassen, wenn sie das Smartphone entsperren wollen, und dieses somit verschmieren.



Auch zum Prozessor gab es einige Spekulationen. Samsung wird das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus vermutlich wieder mit zwei Prozessor-Versionen auf den Markt bringen, die sich je nach Region unterscheiden. So soll es eine Variante mit dem hauseigenen Chip Exynos 8895 und eine weitere mit dem neuen Snapdragon 835 geben. Samsung fertigt den Snapdragon-Prozessor für Qualcomm und hat vertraglich offenbar ein Erst­nutzungs­recht vereinbart. Daher soll das Galaxy S8 das erste Smartphone mit dem neuen High-End-Chip sein.

Die weiteren Eckdaten sind der bereits erwähnte Finger­abdruck­sensor, 4 GB Arbeits­speicher, 64 GB interner Speicher und die Speicher­erweiterung mittels microSD-Karte.

Einen Überblick darüber, welche Hersteller auf der Messe in Barcelona vor Ort sein werden und was sie für den MWC geplant haben, finden Sie auf unserer Übersicht zum Mobile World Congress.