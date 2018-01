Samsung dementiert Update mit Audio-Erweiterung

Laut einem Mitarbeiter von Samsung Großbritannien wird das finale Update auf Android 8.0 Oreo für das Galaxy S8 (Plus) keine Unterstützung für Dolby Atmos bieten. Einer entsprechenden Meldung der zuletzt geleakten Beta-Firmware für die US-Modelle, einschließlich Screenshots, widersprach der genannte Mitarbeiter, wie GSMArena berichtet. Da es sich um eine von T-Mobile stammende Beta-Firmware handelt, könnte es daher auch sein, dass die Dolby-Atmos-Integration exklusiv für T-Mobile-US-Kunden kommt. Es kann aber auch sein, dass die Funktion exklusiv für US-Modelle bleibt, die einen Snapdragon-835-Prozessor anstelle des Exynos 8895 besitzen, wie es bei europäischen/internationalen Modellen der Fall ist. Bei dem in der Redaktion genutzten Galaxy S8 Plus mit installierter Oreo-Beta ist von Dolby Atmos zumindest weit und breit nichts zu sehen.

Eine andere Spekulation ist nun, dass Samsung das Feature eventuell irgendwann später nachreicht und dem Galaxy S9 (Plus) vorbehalten will. In jedem Fall kommt das Dementi des Herstellers etwas überraschend - eben weil auf den Sreenshots der geleakten Beta-Firmware die Dolby-Atmos-Integration als geplant zu erkennen ist.