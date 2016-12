Gerücht: Samsung Galaxy S8 erst im April und deutlich teurer

Das Samsung Galaxy S8 soll bis zu 20 Prozent teurer als sein Vorgänger werden. Die Vorstellung wird sich bis April verzögern und auf einem eigenen Event in New York erfolgen.

Neue Gerüchte zum Samsung Galaxy S8 In den vergangenen Jahren hat Samsung die jeweils neuen Modelle der Galaxy-S-Smartphone-Reihe jeweils auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorgestellt. Nun gibt es Hinweise darauf, dass das Samsung Galaxy S8, das im kommenden Jahr erwartet wird, deutlich später auf den Markt kommt als gedacht. Das Smartphone soll zudem teurer als seine Vorgänger werden.

Das Onlineportal Sammobile berichtet über die Verzögerungen für das Launch Event des neuen Smartphone-Spitzenmodells von Samsung. Die Information stammt dem Bericht zufolge von Insidern, denen die strategische Planung des koreanischen Konzerns vertraut sei. Hintergrund seien die beim Galaxy Note 7 aufgetretenen Probleme, die noch weiter analysiert werden und für künftige Samsung-Smartphones ausgeschlossen werden sollen.

Anstelle der Präsentation auf dem Mobile World Congress (MWC) werde es für das Samsung Galaxy S8 demnach ein eigenes Launch Event in New York geben - allerdings eben erst im April und somit rund zwei Monate später als gewohnt. Noch nicht bekannt ist, ob Samsung dann auch gleich mehrere Versionen seines neuen Smartphone-Flaggschiffs zeigen wird.

Preiserhöhung gegenüber Galaxy S7 um 20 Prozent?

Darüber hinaus gibt es Spekulationen, nach denen das Samsung Galaxy S8 bis zu 20 Prozent teurer wird als das diesjährige Spitzenmodell unter den Smartphones des koreanischen Herstellers. Auch dazu gibt es bei Sammobile weitere Details. In den vergangenen Jahren blieben die Verkaufspreise für Samsung-Smartphones weitgehend stabil.

Sollten sich die Gerüchte bestätigen, so könnte das Samsung Galaxy S8 rund 840 Euro kosten. Das mit einem größeren Display ausgestattete Samsung Galaxy S8 Edge würde sogar rund 960 Euro kosten. In der Praxis haben die offiziellen Verkaufspreise für Android-Smartphones in der Regel nur in den ersten Wochen nach Markteinführung Relevanz. Danach sind die Geräte meist deutlich günstiger erhältlich.

Sollten sich die Hinweise auf höhere Preise bestätigen, so würde sich ein Trend fortsetzen, der schon seit einigen Monaten auch bei anderen Herstellern zu beobachten ist. So kostet beispielsweise das OnePlus 3T mindestens 40 Euro mehr als das OnePlus 3, das Huawei Mate 9 liegt mit dem offiziellen Verkaufspreis von 699 Euro fast auf Samsung- oder Apple-Niveau, HP hat ein Windows Phone für rund 800 Euro auf den Markt gebracht.