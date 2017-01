Samsung Galaxy S8 kommt wohl im April ab 849 US-Dollar

Via Twitter wurden vermeintliche Termine für die Vorstellung und den Marktstart des Samsung Galaxy S8 bekannt gegeben. Auch einen Preis für das Smartphone will die Quelle erfahren haben.

Samsung teasert Galaxy S8 an Samsung macht die Tage viel von sich Reden. Zum einen scheint es vereinzelt zu Problemen beim Nougat-Update für das Galaxy S7 (Edge) zu kommen, zum anderen gibt es immer wieder neue Meldungen über das kommende Galaxy S8. Ein aktueller Bericht zum geplanten neuen Flaggschiff von Samsung bestätigt die Vermutungen, die bereits seit Längerem durchs Netz gehen. Denn laut einem aktuellen Twitter-Post des Samsung-Leakers Ricciolo (via Notebookcheck) soll das Galaxy S8 erst Ende März auf einem Unpacked-Event offiziell vorgestellt werden. Und er wird noch konkreter: Die Präsentation des neuen Smartphones soll am 29. März erfolgen.

Der Mobile World Congress, den Samsung in den vergangenen Jahren für die Vorstellung seiner neuen Flaggschiffe genutzt hat, wäre somit vorbei. Auf der Messe wird der Hersteller das Galaxy S8 zwar im Gepäck haben, doch wird das Gerät nur sehr wenigen ausgewählten Journalisten zugänglich sein, so Ricciolo. Das Groß der MWC-Besucher wird das Galaxy S8 demnach nicht zu sehen bekommen.

Deutlich späterer Release und höhere UVP

Inwieweit sich die Angabe zum Release bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten. Ricciolo lag in der Vergangenheit des Öfteren richtig, hat aber auch das ein oder andere Mal daneben gegriffen. So postete er im Oktober vergangenen Jahres, dass er von einem Insider die Bestätigung erhalten haben will, dass das Galaxy S8 trotz des Note-7-Debakels pünktlich zum MWC vorgestellt werden soll. Sein Posting von damals widerlegt er nun selbst.

Abseits des Termins für die Präsentation bringt Ricciolo weitere vermeintliche Daten zum Galaxy S8 ins Gespräch. So soll das Smartphone in der Kalenderwoche 17 in den Handel kommen - das wäre die Woche vom 24. bis zum 30. April. In bisherigen Gerüchten wurde als möglicher Release-Termin der 15. April genannt - ein Datum, auf dass sich auch ETNews in einem aktuellen Bericht bezieht.

Die günstigste Version des Flaggschiffs soll Ricciolo zufolge eine unverbindliche Preisempfehlung von satten 849 US-Dollar haben. Damit käme das Galaxy S8 nicht nur eineinhalb Monate später auf den Markt als seine Vorgänger, es wäre umgerechnet auch 150 Euro teurer als das Galaxy S7 bzw. 50 Euro teurer als das Galaxy S7 Edge zum Start.

Galaxy S8 mit besserer Kamera?

Abseits der etwas widersprüchlichen Angaben zum Release des Samsung Galaxy S8 gibt es aber auch Aussagen, bei denen sich nahezu alle Quellen einig sind. So soll Samsung bei seinem kommenden Top-Modell erstmals auf den Home-Button verzichten und sich stattdessen auf eine größere Displayfront konzentrieren. Je nach Modell soll der Screen des Galaxy S8 bis zu 6 Zoll in der Diagonale messen. Angetrieben wird das Smartphone offenbar vom Snapdragon 835, der 20 Prozent schneller sein soll als der in einigen Regionen im Galaxy S7 (Edge) verwendete Snapdragon 820.

Es soll eine USB-C-Buchse geben, separat aber auch eine Klinkenbuchse für den Kopfhörer. Auch die Kamera soll Samsung vollständig überarbeitet haben. So ist für eine Version des neuen Flaggschiffs eine Dual-Kamera im Gespräch.