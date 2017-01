So sieht das Samsung Galaxy S8 aus

Sehen wir hier das Samsung Galaxy S8? Wie berichtet wird das Samsung Galaxy S8 nicht auf dem Mobile World Congress (MWC) vorgestellt, der Ende Februar in Barcelona stattfindet. Stattdessen plant Samsung dafür ein eigenes Launch-Event. Details hat der koreanische Hersteller offiziell noch nicht genannt. Das Onlinemagazin Venturebeat zeigt nun ein Foto, das das neue Smartphone-Flaggschiff von Samsung zeigen soll und nennt dazu noch ein Datum, an dem die Auftakt-Veranstaltung von Samsung stattfinden soll.

Quelle der neuen Details ist Evan Blass, der für zahlreiche Leaks im Smartphone-Bereich bekannt ist. Blass lag damit zwar in der Vergangenheit nicht immer richtig. Seine Treffsicherheit ist aber erstaunlich hoch, so dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sich auch die Details zum Samsung Galaxy S8 bewahrheiten werden.

Das Launch-Event von Samsung soll demnach am 29. März in New York stattfinden. Drei Wochen später, am 21. April, sollen die neuen Smartphones dann im Handel erhältlich sein. Dabei soll das Samsung Galaxy S8 einen 5,8 Zoll großen Touchscreen bekommen. Ein zweites Modell, dessen genaue Bezeichnung bislang nicht bekannt ist, würde sogar mit 6,2 Zoll großem Display daherkommen. Beide Versionen des neuen Samsung-Smartphones sollen einen gebogenen Bildschirm bekommen. Zudem kommt erneut die OLED-Technik zum Einsatz.

Interner Speicherplatz wird verdoppelt

Der interne Speicherplatz der neuen Samsung-Smartphones soll 64 GB betragen. Das Samsung Galaxy S7 war in Europa nur mit 32 GB Speicherkapazität erhältlich. Wie in der Vergangenheit kommt wohl bei der Europa-Version ein Exynos-Prozessor zum Einsatz, während das Gerät in anderen Regionen mit dem Qualcomm Snapdragon 835 verkauft wird. Der CPU stehen 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Dual-SIM-Funktionalität werden wir wohl in Europa abermals vergeblich suchen.

Die Hauptkamera auf der Rückseite bietet eine Auflösung von 12 Megapixel. Eine Dual-Kamera ist nicht vorgesehen. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 8 Megapixel. Den Homebutton spart Samsung ein. Dadurch befindet sich der Fingerabdrucksensor nun auf der Geräte-Rückseite.

Als Verkaufspreise werden über 799 Euro für das 5,8-Zoll-Modell und 899 Euro für die Variante mit größerem Touchscreen spekuliert. Allerdings dürften sich diese Preise nach den Erfahrungen in der Vergangenheit schon wenige Wochen nach dem Verkaufsstart nach unten bewegen. Sprich: Wer das neue Smartphone nicht unbedingt sofort nach der Markteinführung benötigt, sollte mit dem Kauf noch warten.

In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, warum der spätere Marktstart des Samsung Galaxy S8 auch für die Mitbewerber des Herstellers ein Problem ist.