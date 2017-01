Galaxy S8 könnte über "Continuum"-Funktion verfügen

Werden Nutzer das S8 als eine Art PC-Ersatz verwenden können? (teltarif.de-Montage) Um Kunden für ihre neuen Produkte zu begeistern, lassen sich Smartphone-Hersteller immer wieder neue Features einfallen. Beim Samsung Galaxy S8 könnte es einem Bericht zufolge die Integration eines Continuum-artigen Features sein. Dadurch würde sich Android an einem großen Monitor nutzen lassen.

Der Artikel stützt sich dabei auf eine Folie einer angeblichen Präsentation des Galaxy S8. Darauf ist in großen Buchstaben die Überschrift "Samsung Desktop Experience: Next Mobile Workspace" zu lesen. Darunter ist eine Grafik abgebildet, die ein Samsung-Smartphone (mit der Beschriftung "Main") und einen PC-Bildschirm zeigt, der als "Extended Workspace" bezeichnet wird. Als ein zentrales Merkmal des Features wird Multitasking genannt. Weiterhin soll Samsungs Desktop Experience auch die Verwendung einer Tastatur und Maus unterstützen. Damit könnten Nutzer dann wie vom PC gewohnt arbeiten.

Sofern es sich bei dem Gerücht um mehr als eine Photoshop-Montage handelt, würde Samsung mit der S8-Funktion direkt Microsofts Continuum-Konzept adaptieren. Microsoft hatte das Konzept mit dem Launch von Windows 10 Mobile bei den Flaggschiff-Smartphones eingeführt. Dabei lässt sich etwa das Lumia 950 per Adapter oder Miracast-Streaming mit einem Bildschirm verbinden und der Anwender kann auf ein abgespecktes Windows 10 zugreifen. Parallel dazu ist die normale Nutzung des Handys möglich. So können Anwender etwa WhatsApp auf dem Handy verwenden und gleichzeitig an einem Word-Dokument auf dem großen Bildschirm arbeiten. Im einem ausführlichen Artikel können Sie unsere Erfahrungen damit nachlesen . Abzuwarten bleibt, ob und wie Samsung das Konzept bei seinem künftigen Flaggschiff aufgreift und welche Anwendungsszenarien sich dadurch ergeben.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass Samsung beim Galaxy S8 möglicherweise einen "Beast Mode" einführen könnte.