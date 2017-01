Samsung Galaxy S8: 10 Millionen Einheiten & Marktstart im April

Samsung will im ersten Verkaufsmonat des Galaxy S8 etwa 10 Millionen Einheiten verkauft haben, um an den Erfolg des Galaxy S7 anknüpfen zu können. Der Hersteller plant den Marktstart im April.

Samsung will 10 Millionen Einheiten des Galaxy S8 im ersten Monat verkaufen Samsung plant den Marktstart des Samsung Galaxy S8 im April. Die erste Charge der Smartphone-Komponenten soll im Februar in den Fertigungs­stätten ankommen. Mit der Serienproduktion des Galaxy S8 will Samsung wohl im März beginnen. 10 Millionen Geräte will Samsung neusten Gerüchten zufolge im ersten Monat verkaufen, wie sammobile.com berichtet. Anfang dieses Monats hat Samsung den Informationen des Berichts zufolge bereits einen Produktionsplan für das Samsung Galaxy S8 an seine Zulieferer geschickt.

Damit will Samsung offensichtlich an den Erfolg des Samsung Galaxy S7 anknüpfen: So hatte der Hersteller nach eigenen Angaben im ersten Verkaufsmonat fast 10 Millionen Einheiten des Galaxy S7 unter die Leute gebracht - ein Rekord für das Unternehmen. Zudem erhofft sich Samsung durch das Galaxy S8 diejenigen wieder für sich zu gewinnen, die an einem Galaxy Note 7 Interesse hatten bzw. sogar im Besitz dessen waren. Bei dieser hohen Stückzahl kann man für Samsung nur hoffen, dass das Galaxy S8 einwandfrei läuft. Denn die Südkoreaner haben wegen des Desasters mit dem Samsung Galaxy Note 7 einiges an Geld und Ansehen einbüßen müssen.

Lesen Sie in unserem Pro und Contra, ob Samsung durch die Probleme beim Galaxy Note 7 einen Image-Schaden erlitten hat.

Mögliche Specs des Samsung Galaxy S8

Bereits im Vorfeld kursieren bereits seit Längerem einige Gerüchte um die Ausstattungs­merkmale des Samsung Galaxy S8. Demnach soll das Smartphone entweder einen Exynos-8895-Chip oder einen Snapdragon-835-Chip besitzen. Möglicherweise wird das Modell auch 8 GB RAM bieten. Für Schnappschüsse könnte auf der Rückseite des Galaxy S8 eine 12-Megapixel-Kamera integriert sein. Auf der Vorderseite soll eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera zur Verfügung stehen. Zudem wird darüber gemunkelt, ob das Galaxy S8 in zwei Versionen - einer mit 5-Zoll-Display und einer mit 6-Zoll-Display - erscheint. In beiden Ausführungen soll wohl auch ein Irisscanner integriert sein. Bereits im Galaxy Note 7 hatte Samsung einen Irisscanner eingebaut.

In einem separaten Artikel haben wir erst kürzlich über weitere Gerüchte-Specs zum Samsung Galaxy S8 und S8 Edge berichtet.