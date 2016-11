Smartphone war bereits morgens ausverkauft

Es hätte eines der besten Schnäppchen am heutigen Black Friday sein können: Media Markt wollte an diesem Wochenende das Galaxy S7 und S7 Edge von Samsung für 399 bzw. 499 Euro verkaufen. Doch offenbar hat der Händler nicht mit einem derart großen Andrang gerechnet. Das Samsung Galaxy S7 war bereits heute Morgen online nicht mehr zu bekommen. Und auch das Ausweichen auf die Filiallieferung war (zumindest in dem uns vorliegenden Fall) eine Luftblase.

Ein Kollege reservierte sich heute Morgen ein als noch verfügbar angezeigtes Galaxy S7 in einer Berliner Filiale. Erst sechs Stunden später erhielt er die Bestellbestätigung. Nochmals zwei Stunden später wurde die Bestellung dann aber von Media Markt storniert. Aufgrund von Serverproblemen des Online-Shops könne der Auftrag nicht bedient werden, so die Auskunft in der E-Mail. Die Ware sei nicht (so wie bei Bestellung angegeben) in der gewählten Filiale verfügbar.

Eigentlich sollte die Aktion noch bis einschließlich kommenden Montag laufen. Fraglich ist es, wie der Händler mit all den enttäuschten Kunden umgehen will und ob eventuell noch Geräte nachgeordert werden. Der Frust dürfte bei vielen Kunden groß sein - vor allem bei denjenigen, die dachten, sich in einer Filiale in der Nähe noch ein Galaxy S7 gesichert zu haben. Und wer glaubt, eventuell noch auf das Galaxy S7 Edge umsteigen zu können, der irrt. Auch dieses Modell ist zum Aktionspreis zumindest online nicht mehr zu haben.