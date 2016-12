Galaxy Game Pack: In-App-Specials gratis für S7-Besitzer Zu Weihnachten schenkt Samsung allen Besitzern des Galaxy S7 oder Galaxy S7 Edge ein kleines Präsent in Form eines Galaxy-Spielepakets (via Sammobile). Das sogenannte Galaxy Game Pack beinhaltet Specials für ausgewählte Android-Spiele, die Nutzer regulär via In-App-Käufe erwerben müssen. Die Aktion umfasst insgesamt 14 Games von Spiele­entwicklern wie Super Evil Megacorp, Gameloft, Ubisoft und EA Games, die auf einer speziellen Übersichtsseite im Google Play Store gelistet sind.

Um den Bonus eines Spieles abgreifen zu können, müssen Nutzer die App entweder bereits auf ihrem Galaxy S7 (Edge) installiert haben, oder das Spiel bis spätestens 31. Januar 2017 herunterladen. Bis zum genannten Datum müssen die Boni zudem aktiviert werden, ein späterer Zugriff ist nicht möglich, da Samsung die Aktion dann beendet.

Galaxy Game Pack: Spiele und Boni

An der Aktion nehmen Android-Spiele wie "Empire: Four Kingdoms", "Asphalt 8: Airborne", "Plants vs Zombies Heroes", "Need for Speed: No Limits", "Marvel: Sturm der Superhelden", "Clash of Kings" und "Olympus Rising" teil. Je nach Spiel können Nutzer kostenfrei Credits, Coins oder Add-Ons abgreifen, für die sie normalerweise bezahlen müssten. Einen kleinen Ausblick auf die exklusiven Boni gewährt Samsung in einem Video zur Aktion.

Für das Spiel "Plants vs Zombies Heroes" erhalten Galaxy-S7-Besitzer demnach ein spezielles Dragon-Bundle von Samsung gratis. Für Spieler von "Clash of Kings" steht der Bonus Gold and Recources bereit und bei "Vain Glory" gibt es einen Bonus in Form von 2 Heroes, 2 Skins und dem XP Boost. Beim Juwelen-Spiel "Genies Gems" können sich Spieler auf 150 Gratis-Coins freuen.

Installieren Nutzer eines der Aktions-Spiele neu, müssen sie mitunter erst ein Tutorial abschließen, um den Bonus freischalten zu können. Wie erwähnt stehen die Spiele-Specials nur bis Ende Januar und nur für Besitzer eines Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge zur Verfügung. Die Smartphones eignen sich aufgrund des leistungsstarken Prozessors Exynos 8890 und dem QHD-Display gut als Spiele-Smartphone. Im Test sind wir auf die Gaming-Eigenschaften der Geräte eingegangen.