Android 7.0 Nougat für Samsung Galaxy S7 & Edge: Kommende Woche

Samsung wird wohl in der kommenden Woche Android 7.0 Nougat für das Samsung Galaxy S7 und S7 Edge verteilen. Unklar bleibt, wann das angekündigte Update auf Android 7.1.1 erscheint.

Besitzer eines Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge können sich freuen. In der kommenden Woche soll das Update auf Android 7.0 alias Nougat verteilt werden. Vermutlich wird der Rollout am 17. Januar starten, wie gsmarena.com schreibt. Ein Screenshot soll dafür den Beweis liefern. Auf diesem wird zwar nur das Samsung Galaxy S7 Edge (Modellnummer G935F) genannte, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, das auch das Galaxy S7 mit der Modellnummer G930F die neue Software erhält.



Screenshot zum Update auf Android Nougat für das Galaxy S7 Edge Screenshot zum Update auf Android Nougat für das Galaxy S7 Edge

Eigentlich Android 7.1.1 als Update

Natürlich werden die Besitzer eines der Samsung-Smartphones nicht alle am selben Tag die neue Firmware erhalten. Je nach Netzbetreiber - die noch Anpassungen vornehmen müssen - kann die Verteilung von Android 7.0 länger dauern. Zudem ist es ratsam, das Update über eine WLAN-Verbindung und nicht über die eigene Daten-Flatrate per Mobilfunk herunterzuladen. So wird das eigene Datenvolumen geschont.



Update auf Android 7.0 Nougat für das Samsung Galaxy S7 und Edge kommt Update auf Android 7.0 Nougat für das Samsung Galaxy S7 und Edge kommt

Ursprünglich hatte ein Mitarbeiter von Samsung durchsickern lassen, dass nicht Android 7.0, sondern gleich Android 7.1.1 das nächste Firmware-Update für das Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge wird. Diese Nachricht wurde zumindest über die Beta-App von Samsung verbreitet. Unklar bleibt, wann Samsung das Update auf Android 7.1.1 nachliefern wird.Zu den neuen Features unter Android 7.0 Nougat gehören unter anderem ein neues Design der Benutzeroberfläche Grace UX. Diese soll nun weniger bunt und schlichter sein als TouchWiz. Außerdem bringt das Update Verbesserungen für den Doze-Modus, neue Funktionen für das Always-on-Display sowie einen Performance-Modus mit. Bereits im November hatten Besitzer eines Samsung Galaxy S7 in ausgewählten Ländern die Möglichkeit, sich für einen Beta-Test der neuen Firmware anzumelden.

Mehr Informationen zum neuen Google-Betriebssystem erhalten Sie auf unserer Infoseite zu Android 7.0 Nougat.