Samsung Galaxy S24: Termin zum Unpacked Event offiziell

Samsung macht Nägel mit Köpfen und startet das neue Jahr mit einer frischen Smart­phone-Liefe­rung. In Kürze wird die Galaxy-S24-Serie vorge­stellt.

Jetzt ist es offi­ziell: Am 17. Januar 2024 wird Samsung neue Smart­phones vorstellen. Das verkün­dete der südko­rea­nische Konzern im News­room, und auch im Online-Shop wird promi­nent auf die kommende Veran­stal­tung hinge­wiesen. Haupt-Fokus des Events wird auf der Neuvor­stel­lung der aktu­ellen Galaxy-S-Serie liegen. Erwartet werden drei Modelle: Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra.

Samsung spricht in der Ankün­digung von einem "faszi­nie­renden mobilen Erlebnis". Es soll ein "neue Samsung Ära" einge­läutet werden. Möglich machen soll dies Galaxy AI - ein schlaues System, das die Verwen­dung von Künst­licher Intel­ligenz auf dem Galaxy S24 revo­lutio­nieren soll. Nutzer sollen damit ein beson­ders "intel­ligentes mobiles Erlebnis" an die Hand bekommen. Teaser zum kommenden Unpacked Event

Bild: Samsung Wer sich für das Galaxy-Unpa­cked-Event inter­essiert, kann die Veran­stal­tung online über die bekannten Platt­formen wie den YouTube-Kanal von Samsung oder Samsung.com verfolgen. Austra­gungsort ist San José, die Über­tra­gung zu deut­scher Zeit wird laut Ankün­digung am 17. Januar 2024 um 19 Uhr erfolgen.

Das erwarten wir von der Galaxy-S24-Serie

Es wird wahr­schein­lich wieder drei Smart­phone-Modelle als direkte Nach­folger von Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra geben. Zu den erwar­teten Modellen gibt es bereits einige Infor­mationen, die zwar nicht offi­ziell bestä­tigt sind, aber eine gute Rich­tung vorgeben, was Samsung in zwei Wochen aus dem Sack lassen könnte. Beim Galaxy S24 Ultra soll Samsung an der 200-Mega­pixel-Kamera und den hohen Zoom­stufen fest­halten. Auch die Verschmel­zung des früheren Note-Designs gilt als gesetzt. Wie das Modell aussehen könnte, zeigen Render­bilder. Dagegen zeigen Render­bilder vom Galaxy S24 eine gewisse Ähnlich­keit mit dem iPhone 15.

Die Galaxy-S23-Serie wurde global mit dem Qual­comm-Chip Snap­dragon 8 Gen 2 in einer spezi­ellen Takt-Version für die Galaxy-Serie veröf­fent­licht. Samsung dürfte beim Galaxy S24 zwar auf auch auf den aktu­ellen Snap­dragon (SD 8 Gen 3) setzen, unter Umständen aber nur für ausge­wählte Märkte. Andere Märkte könnten Versionen mit Exynos-Chip bekommen.

Inter­essant sind auch die neuen Displays. Das Galaxy S24 soll nämlich ein Upgrade von 6,1 Zoll auf 6,2 Zoll erhalten. Darüber hinaus soll die Galaxy-S24-Serie über die Möglich­keit verfügen, Satel­liten-Notrufe abzu­setzen. Details dazu und was die Galaxy-S24-Serie kosten soll, lesen Sie in einer weiteren News.