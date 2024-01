Samsung Galaxy S24 Ultra: Das KI-Flaggschiff im Test

Da ist es nun: Das Galaxy S24 Ultra, Samsungs teuerstes Flagg­schiff der S-Serie. Gemeinsam mit Galaxy S24 und Galaxy S24+ vorge­stellt, bekommt das Modell die meiste Aufmerk­sam­keit, verspro­chen werden schließ­lich Top-Features in ihrer höchsten Ausprä­gung: Neuester Snap­dragon-Prozessor, Titan-Rahmen, 200-Mega­pixel-Kamera, riesiges AMOLED mit 120 Hz und intel­ligente KI-Funk­tionen. Das klingt alles ganz hervor­ragend. Doch ob das Samsung Galaxy S24 Ultra dennoch oder gerade deshalb eine Kauf­emp­feh­lung bekommt, lesen Sie im nach­fol­genden Test­bericht. Hinweis: An rele­vanten Stellen werden wir das Galaxy S24 Ultra mit dem Vorgänger Galaxy S23 Ultra verglei­chen.

Display und Design

Das Display ist 6,8 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Samsung Galaxy S24 Ultra Datenblatt

[ Test ]

] Unboxing

Hands-on

Galaxy AI

Knack­scharf und schön anzu­sehen - so lässt sich das Display des Galaxy S24 Ultra am besten beschreiben. Und oben­drein noch richtig groß: 6,8 Zoll beträgt die Abmes­sung. Damit bekommen Nutzer richtig viel Platz für alles, was sie sich vorstellen können. Schmei­cheln möchte das 120-HZ-AMOLED des Galaxy S24 Ultra daher mit seinen Fähig­keiten bezüg­lich Multi­tas­king, stun­den­langem Lesen, Social Media, Surfen und Mobile Gaming. Für die Verwen­dung des im Gehäuse versteckten S Pen ist das große Display ideal.

Auf den ersten Blick mag sich im Vergleich mit dem Panel des Samsung Galaxy S23 Ultra nicht viel geän­dert haben. Schaut man aller­dings etwas genauer hin, stellt man fest: Die Seiten des Displays beim Neuan­kömm­ling sind nicht mehr gebogen, sondern flach gehalten. Das soll die Nutzung des S Pens verbes­sern. Bei der Display­hel­lig­keit schnitt das Panel des Galaxy S24 Ultra (717 cd/m²) etwas schlechter ab als das des Galaxy S23 Ultra (797 cd/m²). Im Gesamt­ergebnis dürfte sich das im Alltag aber nicht signi­fikant bemerkbar machen. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Ein weiterer Unter­schied zum Vorgänger ist das verwen­dete Mate­rial für die Produk­tion des Gehäuses. Das Galaxy S24 Ultra hat einen Titan­rahmen bekommen. Anders als bei den iPhone-15-Pro-Modellen, die aufgrund der Verwen­dung von Titan deut­lich leichter als die Vorgänger geworden sind, hat das beim Galaxy S24 Ultra mit 232 Gramm statt 233 Gramm (Galaxy S23 Ultra) gerade einmal 1 Gramm Unter­schied bewirkt. Mit seinem Gewicht ist das Galaxy S24 Ultra zwar nicht gerade leicht, der Hersteller hat aber eine sehr gute Balance bewahrt, weil sich das Gewicht auf die Größe des Hand­helds gut verteilt. Kopf­lastig ist das Galaxy S24 Ultra nicht. Für unseren Geschmack liegt es aber etwas rutschig in der Hand.

So schön elegant flach das Galaxy S24 Ultra auch aussieht: Liegt es auf einem Tisch, wackelt es aufgrund der Ausstül­pungen der Kame­ralinsen bei Bedie­nung unan­genehm hin und her. Das darf aber nicht zwangs­weise negativ bewertet werden, schließ­lich benö­tigt die Kamera Platz, gerade auch, weil das System des Galaxy S24 Ultra vergleichs­weise üppig bestückt ist. Dafür hat es der südko­rea­nische Hersteller noch ganz gut hinbe­kommen. Wer sich damit aber gar nicht anfreunden kann, muss zu einem mit den Kame­ralinsen abschlie­ßenden Case greifen. Das Galaxy S24 Ultra ist top verarbeitet

Bild: teltarif.de

Perfor­mance

Das Galaxy S24 Ultra ist das einzige Modell der aktu­ellen Serie mit einem Snap­dragon-Chip von Qual­comm, Galaxy S24 und Galaxy S24+ haben einen haus­eigenen Exynos vom Typ "2400" an Bord. Der Snap­dragon 8 Gen 3 ist der aktu­ellste Chip des Herstel­lers und verspricht natür­lich wieder Leis­tungs­stärke für alle mögli­chen denk­baren Anwen­dungen. Im Galaxy S24 Ultra nennt sich der Chip wieder "Snap­dragon 8 Gen 3 for Galaxy", der Chip kommt entspre­chend in einer für das Galaxy-Smart­phone exklu­siven Vari­ante, die andere Android-Smart­phones mit dem eigent­lich glei­chen Chip nicht haben. Im Galaxy S24 Ultra wurde wie schon im vergan­genen Jahr beim Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy in der S23-Serie die Takt­rate nach oben geschraubt. Was man letzt­lich davon in der Nutzung merkt, sei mal dahin­gestellt.

Die Ergeb­nisse in von uns durch­geführten Bench­mark-Tests zeichnen jeden­falls ein klares Bild: Das Galaxy S24 Ultra ist eine rich­tige Perfor­mance-Maschine. Im AnTuTu-Bench­mark erreichte das Modell einen Gesamt­wert von 1.668.671 Punkten. Das ist deut­lich höher, als beim Galaxy S23 Ultra im vergan­genen Jahr ermit­telt wurden (1.174.533). In den einzelnen AnTuTu-Diszi­plinen wie CPU und GPU schnitt das Galaxy S24 Ultra deut­lich höher ab - was auch für die Single- und Multi­core-Werte im von uns durch­geführten Geek­bench-Test gilt (Galaxy S24 Ultra: Single: 2241, Multi: 7006/ Galaxy S23 Ultra: Single: 1557, Multi: 4928).

Im CPU-Bereich von AnTuTu ist das iPhone 15 Pro mit dem A17-Pro-Prozessor vorn, in allen anderen Teil­berei­chen schlägt das Galaxy S24 Ultra das iPhone, weshalb der Androide auch einen höheren Gesamt­wert bekommt. Im von uns durch­geführten Geek­bench-Test schneidet im Vergleich aber das iPhone besser ab. Edler Rahmen aus Titan

Bild: teltarif.de

Akku

Der Akku des Samsung Galaxy S24 Ultra ist 5000 mAh groß. Hier hat sich im Vergleich mit dem Vorgänger nichts geän­dert. Samsung gehört wie auch Apple und Google zu den Herstel­lern, die sich offenbar nur schwer darauf einlassen können, hohe Lade­geschwin­dig­keiten für die verbauten Smart­phone-Akkus umzu­setzen. Einigen chine­sischen Herstel­lern wie Xiaomi können sie dies­bezüg­lich nicht das Wasser reichen. Selbst im Mittel­klasse-Modell Poco X6 Pro wird 67W kabel­gebun­denes Laden ange­boten.

Der Strom­spei­cher des Samsung Galaxy S24 Ultra kann mit maximal 45W wieder aufge­laden werden, kabel­loses Laden ist mit 15W möglich. In unserem Test­ver­fahren hielt der Akku 8 Stunden und 52 Minuten durch. 11:51 Stunden waren es im Test­ver­fahren beim Galaxy S23 Ultra, was deut­lich besser ist. Samsung kündigte jedoch ein Update für das Galaxy S24 Ultra an, weshalb eine abschlie­ßende Bewer­tung der Akku­lauf­zeit noch aussteht. Unter Umständen ist diese nach der Soft­ware-Aktua­lisie­rung deut­lich besser. Wir werden das Ergebnis nach­rei­chen, sobald uns dieses vorliegt. Die Funktionstasten

Bild: teltarif.de

Tele­fonie und 5G

Die Tele­fonie­qua­litäten des Galaxy S24 Ultra sind auf einem hohen Niveau. Ein Test-Tele­fonat lieferte eine klare Über­tra­gung der Stimme, was auch für die Verwen­dung des Laut­spre­chers über die Frei­sprech­ein­rich­tung gilt. Stan­dard­mäßig werden VoLTE und Wi-Fi-Calling unter­stützt.

Der Karten­slot bietet zwei Steck­plätze für physi­sche SIM-Karten. Eine externe Spei­cher­karte kann entspre­chend nicht verwendet werden. Darüber hinaus gibt es eine eSIM, die mehrere eSIM-Profile spei­chern kann. Mobil­funk planen wir in einem sepa­raten Test noch näher zu beleuchten, genauso wie den Hinweis auf eine neue Dual-SIM-Funk­tion beim Samsung Galaxy S24 Ultra. S-Pen-Schaft, Lautsprecher, USB-C-Buchse, SIM-Kartenslot (v.l.)

Bild: teltarif.de

Laut­spre­cher-Test

Im unteren Gehäu­serahmen ist der Laut­spre­cher verbaut. Statt eines Gitters wie beim Galaxy S23 Ultra gibt es beim Galaxy S24 Ultra einen Schlitz. In einem kurzen Sound-Test über YouTube zeigte sich, dass das System einen klaren Klang mit ordent­licher Bass­leis­tung produ­ziert. Dazu trägt auch das große Gehäuse bei.

Konnek­tivität

Das Galaxy S24 Ultra bietet dem Nutzer aktu­elle Technik wie Wi-Fi 7, 5G-Mobil­funk, NFC, USB-C (USB 3.2), Blue­tooth 5.3 und eSIM. Mit Samsung DeX bietet der Hersteller eine Möglich­keit, das Smart­phone kabellos mit einem kompa­tiblen externen Bild­schirm zu verbinden und die Benut­zer­ober­fläche so anzu­passen, dass ein Desktop-ähnli­ches Erlebnis entsteht, beispiels­weise für komfor­tableres Surfen mit Maus und Tastatur oder für Office-Programme. Herausgezogener SIM-Kartenslot

Bild: teltarif.de

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns näher mit den neuen KI-Features des Samsung Galaxy S24 Ultra. 1 2 3