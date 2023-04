Gerücht: Samsung Galaxy S24 kommt mit mehr Speicher

Samsung knau­sert seit ein paar Jahren hinsicht­lich des Daten- und Arbeits­spei­chers, beim Galaxy S24 soll sich das wieder ändern. Einem Gerücht zufolge gewähren die nächst­jäh­rigen High-End-Smart­phones mehr Flash und RAM. Trifft dies zu, ließen sich größere Daten­mengen archi­vieren und komple­xeres Multi­tas­king betreiben. Beim Stan­dard­modell könnte die güns­tigste Ausbau­stufe schon mit 256 GB Flash daher­kommen.

Außerdem seien sowohl bei Galaxy S24 als auch bei Galaxy S24+ 12 GB RAM an Bord. Beim Galaxy S24 Ultra besteht wiederum die Chance auf 16 GB Arbeits­spei­cher.

Galaxy S24 erhält mögli­cher­weise mehr Spei­cher

Hat der Nachfolger des Galaxy S23 (Foto) direkt 256 GB Flash?

Bild: Samsung Hoch­auf­lösende Fotos, Videos in bis zu 8K-Qualität, Musik sowie herun­ter­gela­dene Filme und Serien können für einen hohen Spei­cher­platz­bedarf beim Handy sorgen. Außerdem gibt es mitt­ler­weile zahl­reiche Mobile-Games im zwei­stel­ligen Giga­byte-Bereich. Insbe­son­dere bei Smart­phones ohne microSD-Karten­schacht bietet sich deshalb mehr Spei­cher­platz an. Leider hat die güns­tigste Fassung des Galaxy S23 nur 128 GB Flash. Beim Galaxy S24 könnte diese jedoch mit 256 GB Flash aufwarten. Zumin­dest behauptet das der Infor­mant tarun­vats33 (via SamMobile).

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Faireres Paket für die Konsu­menten

Da es sich um einen noch recht neuen Bran­chen­insider handelt, sollte man diese Angabe und weitere Details mit ein wenig Skepsis betrachten. Sollten die Hinweise zutreffen, hätten Galaxy S24 und Galaxy S24+ über­dies 12 GB RAM an Bord. Beim Galaxy S23 und Galaxy S23+ gibt es nur 8 GB Arbeits­spei­cher. Fans von exzes­sivem Multi­tas­king dürften sich hingegen über 16 GB RAM im Galaxy S24 Ultra freuen. Das letzte Ultra-Modell mit dieser Arbeits­spei­cher­menge brachte Samsung vor drei Jahren in Form des Galaxy S20 Ultra heraus.

Zwar ist es aus wirt­schaft­licher Sicht nach­voll­ziehbar, dass Samsung in Zeiten der Infla­tion die Preise für seine Smart­phones erhöhen muss, ein Mehr­wert für die Verbrau­cher wäre dennoch wünschens­wert. Da der südko­rea­nische Hersteller ohnehin sowohl Arbeits- als auch Daten­spei­cher selbst fertigt, wäre ein Upgrade dieser Kompo­nenten vermut­lich nicht allzu teuer. Mit dieser Maßnahme würde die Firma die Attrak­tivität des Galaxy S24 bei gleich­blei­bendem Preis stei­gern.

Beim Display soll das Galaxy S24 eben­falls zulegen.