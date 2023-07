Samsung Galaxy S24 Ultra: Akku endlich schneller aufladen?

Im kommenden Jahr wird Samsung voraus­sicht­lich die Galaxy-S24-Serie auf den Markt bringen. Gerüchten zufolge schraubt der Hersteller an der Schnell­lade­tech­nologie.

Im Früh­jahr des kommenden Jahres steht Samsungs neue S-Klasse auf dem Plan. Auch die Galaxy-S24-Serie soll wieder aus drei Modellen bestehen. Jetzt sind neue Gerüchte bezüg­lich der Batterie-Features aufge­taucht. Samsung könnte nun endlich schnel­leres Laden ermög­lichen. Es könnte jedoch zu Einschrän­kungen bei der Produk­tion der neuen Akku­tech­nologie kommen und der damit verbun­denen Limi­tie­rung auf bestimmte Modelle der neuen Serie.

Schnel­leres Laden dank Stack-Methode?

Der Akku des Nachfolgers vom Galaxy S23 Ultra (Bild) könnte schneller aufgeladen werden

Bild: teltarif.de

Samsung hinkt in Sachen schneller Akku­ladung einigen chine­sischen Konkur­renten hinterher. Während 120W (z.B. Xiaomi 12T Pro), 150W (z.B. OnePlus 10T) und sogar 200W (z.B. Vivo iQOO 11S) möglich sind, kann der Akku des Galaxy S23 Ultra mit dem passenden Netz­teil maximal mit 45W wieder aufge­laden werden. Da der Strom­spei­cher des aktu­ellen Flagg­schiffs 5000 mAh groß ist, wäre ein schnel­leres Lade­system wünschens­wert. Einem neuen Gerücht zufolge soll sich das künftig ändern. Das Online-Portal Sammo­bile berichtet mit Verweis auf einen Tweet des Nutzers @RGcloudS, dass Samsung in der kommenden Galaxy-S24-Serie die Akku­tech­nologie verbes­sern will. Konkret gehe es um ein gesta­peltes Design des Strom­spei­chers.

Ein Gerücht mit dieser Thematik ist nicht gänz­lich neu. Bereits im April berich­teten wir, dass der südko­rea­nische Hersteller mit einer "Stacking"-Methode ( = stapeln) die für den Akku nötigen Kompo­nenten Platz sparender verbauen will. Das Gerücht besagte, dass mit dieser Stapel-Methode eine höhere Akku­kapa­zität erreicht werden könne, ohne dass dabei die Größe des Strom­spei­chers verän­dert werden müsse. Es sei denkbar, dass auf diese Weise der Akku im Nach­folger des Galaxy S23 Ultra respek­tive Galaxy S24 Ultra bei glei­cher Grund­fläche zehn Prozent mehr Kapa­zität aufweise und sich so die Akku­lauf­zeit verlän­gere.

Die Stapel­tech­nologie könnte den jüngsten Gerüchten zufolge auch schnel­leres Laden ermög­lichen, beim Galaxy S24 Ultra seien bis zu 65W möglich.

Begrenzte Stück­zahlen und Ultra-Exklu­sivität?

Im Bericht heißt es weiter, dass es jedoch gut möglich sein kann, dass nicht genü­gend Stück­zahlen der gesta­pelten Akku­packs für die Produk­tion zur Verfü­gung stehen, weshalb der Hersteller die Umset­zung der verbes­serten Akku­tech­nologie auf das Galaxy S24 Ultra begrenzen könnte. Im Tweet von @RGcloudS ist auch die Rede davon, dass das Samsung Galaxy S24+ einen größeren Akku mit 5000 mAh erhalten soll. Das entspricht einem Zuwachs von 300 mAh im Vergleich zum Samsung Galaxy S23+ (4700 mAh). Im besten Falle soll die Stack-Methode auch im kommenden Plus-Modell einge­setzt werden. Dagegen soll der Akku des regu­läre Galaxy S24 weiterhin nur mit bis zu 25W aufge­laden werden können.

Die Stapel-Batte­rien könnten weiterhin auch in Modellen wie dem Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 einge­pflanzt werden. Die sechste Foldable-Gene­ration dürfte im Sommer 2024 vorge­stellt werden.

Bis es soweit ist, ist erstmal die fünfte Foldable-Gene­ration im Gewand von Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 an der Reihe. Wann das nächste Unpa­cked Event statt­findet, und was wir bereits zu den neuen Faltern wissen, lesen Sie jeweils in einer eigenen News.