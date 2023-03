Samsung Galaxy S24 Ultra mit High-End-Display?

Bei dem Galaxy S23 Ultra handelt es sich um Samsungs aktu­elles Spit­zen­modell, das am 17. Februar offi­ziell an den Verkaufs­start ging. Mitt­ler­weile gibt es schon Gerüchte zum Nach­folger.

Das neueste dreht sich um das Display des Galaxy S24 Ultra. Samsung könnte damit die Stra­tegie verfolgen, das Ultra-Modell noch mehr von den "Stan­dard"-Ausfüh­rungen abzu­grenzen.

Galaxy S24 Ultra: Neues Display-Gerücht

Der Nachfolger des Galaxy S23 Ultra (Bild) könnte ein Display mit neuer Technologie bekommen

Bild: teltarif.de Ein Premium-Smart­phone mit 120-Hz-Display ist mitt­ler­weile Stan­dard - aber auch einige Mittel­klasse-Modelle haben 120-Hz-Panels. Hersteller wie Moto­rola setzen mit Modellen wie dem Edge 30 Ultra noch einen drauf und bieten bis zu 144 Hz. Jüngsten Gerüchten des Blogs Sam Lover (via PhoneArena) zufolge soll das Galaxy S24 Ultra eben­falls ein Display mit bis zu 144 Hz Bild­wie­der­hol­rate bekommen.

Eine konkrete Quelle, auf der die Annahme basiert, wird nicht genannt. Daher ist derzeit noch offen, wie verläss­lich die Infor­mationen sind. Abwegig ist die Vorstel­lung jedoch nicht, dass Samsung im kommenden Flagg­schiff neue Features inte­griert, um Kauf­anreize zu schaffen.

Dem Bericht zufolge ist aller­dings nur die Rede davon, dass das Galaxy S24 Ultra ein solches Display bekommen soll. Daneben dürfte es wieder Modelle wie Galaxy S24 und Galaxy S24+ geben. Ob diese auch das 144-Hz-Display bekommen, ist unklar. Es könnte daher sein, dass Samsung die neue Display­tech­nologie nur im Ultra-Modell einsetzt, um es weiter von den Stan­dard-Vari­anten abzu­grenzen. Gene­rell geht es bei höheren Bild­wie­der­hol­raten um flüs­sigere Anima­tionen, insbe­son­dere auch beim Mobile Gaming. Gene­rell muss aber auch die Anwen­dung mitspielen, damit Nutzer von höheren Bild­wie­der­hol­raten profi­tieren. Mehr dazu lesen Sie im App-Test, ob sich 120-Hz-Displays lohnen.

Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra gehören zwar zur glei­chen Familie, aber nur das Ultra-Modell verfügt über ein kanti­geres Design, einen S Pen mit eigenem Schaft sowie eine Kamera mit 200-Mega­pixel-Sensor.

Weitere mögliche Features

Die Kamera des Galaxy S23 Ultra erlaubt Vergrö­ßerungen bis zu 100-fach. Unter Umständen erwei­tert Samsung im kommenden Flagg­schiff den Zoom­bereich bis zu 150-fach.

Samsung verbaut in der Galaxy-S23-Serie den Snap­dragon 8 Gen 2 in einer exklu­siven Vari­ante. Auch in der Galaxy-S24-Serie soll es keine Exynos-Chips geben, was mögli­cher­weise auf den Einsatz des Snap­dragon 8 Gen 3 von Qual­comm hindeutet.

Derzeit rollt Samsung für die Galaxy-S23-Serie ein großes Kamera-Update aus. Welche Verbes­serungen das Update im Detail bringt, lesen Sie in einer weiteren News.