Samsung Galaxy S24+ im Test: Für alle, denen Ultra zu viel ist

Wer sich für das neueste Galaxy-Smart­phone der Premium-Klasse inter­essiert, hat die Qual der Wahl: Galaxy S24, Galaxy S24+ oder Galaxy S24 Ultra. Das Ultra ist nochmal eine Klasse für sich, mit eigenem Design und mehr Hard­ware wie einem inte­grierten S Pen und einer 200-Mega­pixel-Kamera. Galaxy S24 und Galaxy S24+ näheren sich deut­lich mehr an. Prin­zipiell ist das Plus-Modell nur ein größeres Galaxy S24. Die Wahl ist durchaus gut, können Inter­essenten so doch zwischen einem 6,2 Zoll großen Gerät und einem deut­lich größeren 6,7-Zoll-Modell wählen.

Nach­fol­gend haben wir das Samsung Galaxy S24+ ins Test­labor geschickt. An rele­vanten Stellen werden wir die S-Klasse mit dem Galaxy S24 und auch mit dem direkten Vorgänger Galaxy S23+ verglei­chen. Alle Details zum Galaxy S24+ finden Sie im entspre­chenden Daten­blatt.

Display

Das Display misst 6,7 Zoll

Bild: teltarif.de

Die Display-Größe des Galaxy S24+ haben wir bereits anfangs erwähnt. Es handelt sich um ein 120-Hz-Panel mit 6,7 Zoll. Damit ist es leicht größer geworden als die Anzeige des Galaxy S23+ (6,6 Zoll) und fast so groß wie jene des Galaxy S24 Ultra (6,8 Zoll). Das Display des Galaxy S24 ist zwar auch etwas größer geworden als das des Vorgän­gers (6,2 statt 6,1 Zoll), das Display des Galaxy S24+ kann sich mit seiner Größe aber den Stempel eines wasch­echten Phablet aneignen. Können Sie sich nicht zwischen Galaxy S24 und Galaxy S24+ entscheiden, ist es empfeh­lens­wert, vor dem Kauf bei Gele­gen­heit beide Modelle in die Hand zu nehmen und zu verglei­chen, welche Größe die rich­tige für Sie ist.

Andern­falls kann der Blick auf das aktuell genutzte Modell helfen. Welche Größe hat ihr aktu­elles Gerät? Ist es beispiels­weise über 6,5 Zoll groß, könnte Ihnen das Galaxy S24 zu klein sein. Ist ihr aktu­elles Modell dagegen eher in der Kate­gorie von 6,1 bis 6,2 Zoll zu verorten, könnte Ihnen das Galaxy S24+ zu groß sein. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Die in unserem Test­ver­fahren ermit­telte Display­hel­lig­keit des Galaxy S24+ erwies sich als ausge­zeichnet. In der Regel ist damit das Ablesen des Display­inhalts auch bei stär­kerer Sonnen­ein­strah­lung gut möglich.

Design und Verar­bei­tung

Das Display-Design des Galaxy S24+ hat sich im Vergleich mit dem des Vorgän­gers nicht verän­dert: möglichst rand­loses Design und ein kleines Loch für die Selfie­kamera in der oberen Display­mitte. Die Rahmen-Optik des neuen Modells hat sich aber verän­dert. Mit dem flacheren Design von Seiten und Kanten erin­nert das Galaxy S24+ an das iPhone 15 Plus. Die Rückseite der Farbe "Cobalt Violet"

Bild: teltarif.de Das Galaxy S24+ ist tadellos verar­beitet und liegt mit seinem für die Größe vergleichs­weise geringen Gewicht von 196 Gramm gut in der Hand. Zum Vergleich: Das Galaxy S24 Ultra wiegt 232 Gramm.

Soft­ware und Galaxy AI

Für die Galaxy-S24-Serie hat der Hersteller das Update-Verspre­chen erwei­tert: Bislang gab es für ausge­wählte Modelle bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates und bis zu vier Jahre Android-OS-Updates. Galaxy S24(+) und Galaxy S24 Ultra sollen sieben Jahre Sicher­heits- und Android-OS-Updates erhalten, womit Samsung dies­bezüg­lich mit Googles Pixel-8-Serie gleich­zieht. Das ist grund­sätz­lich positiv zu bewerten, weil es den immer wich­tiger werdenden Nach­hal­tig­keits­aspekt von Elek­tronik unter­stützt. Es bleibt aber abzu­warten, wie gut das Galaxy S24+ mit künf­tigen Soft­ware-Updates, die stei­gende Anfor­derungen an die Hard­ware stellen, zurecht­kommen wird. Aktuell läuft auf dem Samsung Galaxy S24+ Android 14 mit der Benut­zer­ober­fläche OneUI 6.1, die neue KI-Funk­tionen im Gepäck hat. SIM-Slot, USB-C und Lautsprecher (v.l.)

Bild: teltarif.de Galaxy AI soll dem Nutzer mit Künst­licher Intel­ligenz noch mehr Aufgaben abnehmen, beispiels­weise mit einer neuen Such-Funk­tion, mit einem Foto-Assis­tent und bei Anrufen. Verschie­dene Features haben wir bereits im Test mit dem Galaxy S24 Ultra auspro­biert.

Perfor­mance

Das Samsung Galaxy S24+ läuft ohne Zweifel flüssig, in unserem Test ohne Ruckler und je nach Anwen­dung nochmal geschmei­diger durch das 120-Hz-Display. Im Alltag werden sicher­lich die meisten Nutzer den Unter­schied zwischen einem Galaxy S24+ mit Exynos-2400-Prozessor und einem Galaxy S24 Ultra mit Snap­dragon 8 Gen 3 nicht merken. Die Zwei-Prozessor-Politik kann, muss aber hinsicht­lich der Leis­tung, zu der auch der Exynos 2400 im Stande nicht, nicht zwin­gend moniert werden. Die Funktionstasten

Bild: teltarif.de Zum Vergleich haben wir von uns durch­geführte Geek­bench- und AnTuTu-Ergeb­nisse von Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra und dem Galaxy S23+ für Sie nach­fol­gend gegen­über­gestellt.

Galaxy S24+, S24 Ultra und S23+ im Bench­mark-Vergleich

Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23+ Exynos 2400 SD 8 Gen 3 SD 8 Gen 2 Geek­bench Single 2128 2241 1919 Multi 6812 7006 5057 AnTuTu CPU 413642 394973 258558 GPU 679346 626829 536401 MEM 354126 346853 241820 UX 293199 300016 173031 Gesamt 1740313 1668671 1209810

Akku

Besser auf dem Papier ist der Snap­dragon 8 Gen 3 im Galaxy S24 Ultra, aber auch nicht in jeder AnTuTu-Diszi­plin. Der Exynos 2400 im Galaxy S24+ steckt den Snap­dragon 8 Gen 2 im Galaxy S23+ auf dem Papier locker in die Tasche. Es ist aber zu erwähnen, dass auch der Chip des Vorgänger-Modells sehr perfor­mant ist. Das bringt uns zurück zum Anfang: Bei den meisten alltäg­lichen Smart­phone-Aufgaben wie Surfen, Social Media und Messa­ging werden die Peak-Perfo­mance-Unter­schiede nicht auffallen. Unter Umständen sind die ein oder anderen "besseren" Werte beim Mobile Gaming rele­vant und darüber hinaus mögli­cher­weise in einigen Jahren, wenn Soft­ware-Updates mehr Features im Gepäck haben werden, die die Hard­ware ausreizen wollen.

Der Akku des Galaxy S24+ ist mit einer Kapa­zität von 4900 mAh um 200 mAh gegen­über dem Strom­spei­cher des Galaxy S23+ gewachsen. Hatte das Galaxy S23+ im Test­ver­fahren im vergan­genen Jahr noch rund 10 Stunden durch­gehalten, schaffte es das Galaxy S24+ nur 8,5 Stunden.

Aufge­laden werden kann der Akku des Galaxy S24+ mit 45W kabel­gebunden und mit 15W kabellos. Im Liefer­umfang ist nur ein USB-C-auf-USB-C-Kabel enthalten, aber kein Netz­teil. Sie müssen also entweder ein vorhan­denes weiter nutzen oder für kompa­tibles Zubehör zusätz­lich Geld in die Hand nehmen. Der SIM-Kartenslot bietet Platz für zwei Nano-SIM-Karten

Bild: teltarif.de

Konnek­tivität und Lautspre­cher

Das Samsung Galaxy S24+ bietet unter anderem die Stan­dards 5G, eSIM, NFC, USB 3.2 Gen. 1, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax und Blue­tooth v5.3. Die Tele­fonie- und Lautspre­cher-Quali­täten sind sehr gut. Die neuen Dual-SIM-Features der Galaxy-S24-Serie haben wir in einem sepa­raten Test unter­sucht.

