Samsung Galaxy S24 im Test: Kompakte Ultra-Alternative?

Mit drei Flagg­schiff-Smart­phones star­tete Samsung kürz­lich in das neue Handy-Jahr. Aufgrund seiner Spitzen-Hard­ware liegt der Fokus unwei­ger­lich auf dem Galaxy S24 Ultra. Im Test konnte es unter anderem mit einer sehr guten Kamera, einer exzel­lenten Perfor­mance und einem schönen, großen Display über­zeugen. Nun benö­tigt aber nicht jeder Inter­essent die zahl­losen Premium-Features des Galaxy S24 Ultra. Weniger ist manchmal mehr und besser - auch für den Geld­beutel.

Nach­fol­gend haben wir uns daher dem Test des Galaxy S24 gewidmet und uns die Frage gestellt: Ist es eine echte Alter­native zum Galaxy S24 Ultra? An rele­vanten Stellen verglei­chen wir das Galaxy S24 mit dem Galaxy S23. Alle Spezi­fika­tionen zu den Modellen finden Sie in den dazu­gehö­rigen Daten­blät­tern.

Display

Das Display des Galaxy S24 ist 6,2 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Groß und schön sollen die Smart­phone-Displays heut­zutage sein, die Inhalte von Netflix, Insta­gram und Co. wollen schließ­lich stun­den­lang ange­starrt werden. Die Diago­nale von 6,8 Zoll des Galaxy-S24-Ultra-Displays ist daher präde­sti­niert für alles, was unter Enter­tain­ment-Konsum fällt. Richtig. Aber unan­gemessen klein ist das Display des Samsung Galaxy S24 auch nicht. Der Hersteller hat ein 6,2 Zoll großes Panel verbaut. Das deckt sich in etwa mit dem des Vorgän­gers Galaxy S23 (6,1 Zoll). Der leichte Größen­unter­schied ist nicht bedeutsam und fällt wenn nur im direkten Vergleich auf.

Bei dem Display des Galaxy S24 handelt es sich um ein gewohnt hoch­wer­tiges Panel mit 120 Hz. In unserem Test­ver­fahren ermit­telten wir eine Display­hel­lig­keit von 867 cd/m². Dabei handelt es sich um einen exzel­lenten Wert. Das Ablesen von Display­inhalten bei starkem Sonnen­licht ist damit in der Regel noch vergleichs­weise gut möglich.

Design und Verar­bei­tung

Gehäusefarbe: "Sandstone Orange"

Bild: teltarif.de Das Galaxy S24 ist dem Galaxy S23 vom Design her sehr ähnlich. Das liegt in erster Linie am bewährten Front-Design aus schmalen Display­rän­dern und dem mittig plat­zierten Punch Hole, um die Front­kamera unter­zubringen. Beson­ders bei der Optik des Gehäu­serah­mens fällt aber ein wich­tiger Unter­schied auf: Die vier Ecken des Galaxy S24 wirken scharf­kan­tiger, und der Rahmen weist nicht mehr die leichte Wölbung auf wie beim Galaxy S23. So hat das Design des Galaxy S24 eine inter­essante Ähnlich­keit zur Gehäuse-Optik des iPhone 15 bekommen. Das Galaxy S24 liegt für unseren Geschmack damit aber weder besser noch schlechter in der Hand.

Da es sich unter den ganzen 6,6-Zoll-und-aufwärts-Phablets mit einem vergleichs­weise kleinen Smart­phone-Design posi­tio­niert, liegt es auch gut in der Hand. Dafür trägt auch das vergleichs­weise geringe Gewicht von 167 Gramm Sorge.

Das Samsung Galaxy S24 ist top verar­beitet und wird zur Premium-Smart­phone-Kate­gorie gerechnet. Das Drei-Bull­augen-Kamera-Design entspricht dem des Galaxy S23. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de

Soft­ware und Galaxy AI

Samsung schraubt für die Modelle der Galaxy-S24-Serie das Update-Verspre­chen nach oben. Statt wie bislang bis zu fünf Jahre Soft­ware-Updates für ausge­wählte Modelle bereit­stellen zu wollen, sollen Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra bis zu sieben Jahren Sicher­heits- und Android-OS-Updates erhalten. Damit zieht Samsung mit Googles Pixel-8-Serie gleich. Solche Verspre­chen stehen im Zeichen der Nach­hal­tig­keit, was grund­sätz­lich positiv zu bewerten ist. Nach einigen Jahren der Smart­phone-Nutzung dürfte mitunter der Austausch von Kompo­nenten wie dem Akku erfor­der­lich sein. Es bleibt abzu­warten, wie gut das Galaxy S24 mit zukünf­tigen Soft­ware-Updates und dies­bezüg­lich den stei­genden Ansprü­chen an die Hard­ware performen wird. Die Funktionstasten (Powerbutton (l.), und Lautstärke)

Bild: teltarif.de Ein großes Verkaufs­argu­ment der Galaxy-S24-Serie ist "Galaxy AI". Künst­liche Intel­ligenz soll dem Nutzer noch einmal mehr Aufgaben abnehmen. KI soll sein Poten­zial unter anderem in einer neuen Such­funk­tion, im Foto-Assis­tent und bei Anrufen entfalten. Wie sich verschie­dene Features von Galaxy AI im ersten Versuch geschlagen haben, lesen Sie im Test­bericht zum Samsung Galaxy S24 Ultra. Derzeit läuft das Galaxy S24 mit Android 14 und der Benut­zer­ober­fläche OneUI 6.1.

Perfor­mance und Akku

Soft­ware und Hard­ware sind gut aufein­ander abge­stimmt, weshalb das Samsung Galaxy S24 flüssig läuft, Apps öffneten im Test pfeil­schnell, hier ruckelte nichts. Je nach Anwen­dung trägt dazu die höhere Display-Wieder­hol­rate von bis zu 120 Hz bei. Im Vorfeld des Galaxy-Unpa­cked-Events gab es bereits einige Aufre­gung zur Zwei-Prozessor-Politik der Galaxy-S24-Serie. Denn anders als beim Galaxy S24 Ultra mit dem Snap­dragon 8 Gen 3 von Qual­comm arbeitet im Galaxy S24 (und auch im Galaxy S24+) der Exynos 2400 aus Samsungs Schmiede. Das sorgte und sorgt bei einigen Nutzern vermut­lich immer noch für Unmut, gelten die Snap­dragon-Prozes­soren doch als die bessere Wahl. Von uns durch­geführte Bench­marks zeigen aber, dass die Sorge unbe­gründet ist, dass der Exynos 2400 nicht die gewünschte Leis­tung erbringt. Die Peak-Perfor­mance, also der abso­lute High-End-Bereich, muss ohnehin erstmal von einer Anwen­dung oder von mehreren in Anspruch genommen werden. Android 14 mit der Benutzeroberfläche OneUI 6.1

Bild: teltarif.de Inter­essant ist, dass im von uns durch­geführten Geek­bench der Exynos 2400 nicht sehr viel schlechter abschneidet als der Snap­dragon 8 Gen 3 im Galaxy S24 Ultra (S24: Single: 2206, Multi: 6889 vs. S24 Ultra: Single: 2241, Multi: 7006). Den äußerst perfor­manten Snap­dragon 8 Gen 2 aus dem Galaxy S23 steckt der Exynos 2400 (auf dem Papier) problemlos in die Tasche. Das spie­gelt sich auch in den von uns ermit­telten Werten im AnTuTu-Bench­mark wider. Der Gesamt­wert ist mit 1.750.001 Punkten sogar höher als beim Galaxy S24 Ultra mit dem Qual­comm-Flagg­schiff (1.668.671).

Der Strom­spei­cher des Galaxy S24 ist mit 4000 mAh 100 mAh größer ausge­fallen als der Akku im Galaxy S23. An den Lade­geschwin­dig­keiten (25W kabel­gebunden und 15W kabellos) hat sich nichts geän­dert. Wie zuvor ist im Liefer­umfang des Galaxy S24 kein passendes Netz­teil enthalten (nur ein USB-C-auf-USB-C-Kabel). Nutzer müssen also ein vorhan­denes und kompa­tibles weiter nutzen oder nochmal Geld in Hand nehmen, um passendes Zubehör zu erwerben. Kartenslot, USB-C-Anschluss, Schlitz- statt Grill-Lautsprecher (v.l.)

Bild: teltarif.de In unserem Test hielt der Akku des Galaxy S24 rund 8 Stunden und 4 Minuten durch. Das ist deut­lich weniger als im vergan­genen Jahr beim Galaxy S23 mit über 10 Stunden. Seine volle Kraft erreicht ein Smart­phone-Akku aber erst nach mehreren Lade­zyklen.

Konnek­tivität und Laut­spre­cher

Das Samsung Galaxy S24 bietet mit 5G, eSIM, NFC, USB 3.2 Gen. 1, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Blue­tooth v5.3 gängige Verbin­dungs­stan­dards. Die Tele­fonie-Quali­täten sind wie zu erwarten auf einem sehr guten Niveau. Stan­dard­mäßig unter­stützt das System des Galaxy S24 VoLTE und Wi-Fi-Calling. Die neuen Dual-SIM-Features der Galaxy-S24-Serie haben wir in einem sepa­raten Test beleuchtet. Dual-SIM: Entweder mit zwei Nano-SIMs, mit einer Nano-SIM und einer eSIM oder zwei eSIMs ("Dual eSIM")

Bild: teltarif.de In einem kurzen Sound-Test zeigte sich, dass das Laut­spre­cher-System des Galaxy S24 gute Arbeit leistet. Aufgrund des vergli­chen mit Galaxy S24 Ultra deut­lich klei­neren Gehäuses wurde ein klarer Klang mit weniger, aber akzep­tabler Bass­leis­tung wieder­gegeben. Einen "schrillen" Klang konnten wir nicht vernehmen.

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns mit den Kameras des Samsung Galaxy S24. Am Ende des Berichts lesen Sie das Test­fazit. 1 2

nächste Seite: Kamera und Fazit