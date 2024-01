Snapdragon oder Exynos: Samsungs Pläne fürs Galaxy S24

Am 17. Januar 2024 will Samsung die neuen Modelle der S-Serie vorstellen. Dies wurde jüngst verkündet. Heiß ersehnt von der Tech-Welt werden Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra. Die Chip-Frage wurde bereits gestellt. Samsung soll anders als im vergan­genen Jahr bei der Galaxy-S23-Serie wieder zwei Versionen anbieten: einmal mit Snap­dragon-Chip des Herstel­lers Qual­comm und einmal mit Exynos-Prozessor aus dem eigenen Hause. Welche Käufer­schaft Modelle mit dem einen oder mit dem anderen Chip erhält, hängt vom Markt ab.

Hatte Samsung im vergan­genen Jahr den starken Snap­dragon 8 Gen 2 sogar mit einer höheren Taktung exklusiv für die Galaxy-Smart­phones verbaut, dürfte die erneute Verwen­dung des Exynos bei einigen Kunden sauer aufstoßen. Unter Umständen gibt es aber einen Chip, der global werkeln soll.

2024: Das Exynos-Come­back

Galaxy S24: Es soll wieder zwei Chips geben

Fotos: Samsung/Qualcomm/teltarif.de, Montage: teltarif.de

In diesem Jahr soll der Exynos-Chip in den Galaxy-Smart­phones der S-Klasse sein Come­back feiern. Aller­dings soll die alte zwei­glei­sige Chip-Politik nicht gänz­lich verfolgt werden. Während Samsung Galaxy S24 und Galaxy S24+ je nach Markt entweder mit einem Snap­dragon-Chip oder einem Exynos-Chip ausge­stattet sein sollen, könnte im Samsung Galaxy S24 Ultra global ein Qual­comm-Prozessor verbaut sein (via Online-Portal Sammo­bile).

Demnach sollen Samsung Galaxy S24 und Galaxy S24+ in Europa, GUS, Südwest­asien, Südost­asien, dem Nahen Osten, Afrika und Südkorea Modelle mit Exynos-Chips erhalten, dagegen die Länder China, Japan, Latein­ame­rika und Nord­ame­rika Modelle mit Snap­dragon. Konkret gehe es um die Vari­anten Exynos 2400 und Snap­dragon 8 Gen 3. Die alljähr­liche Leis­tungs­stei­gerung scheint obli­gato­risch, beide Chips sollen darüber hinaus dazu in der Lage sein anspruchs­volle KI-Funk­tionen auszu­führen. Dies ist auch nötig, bewirbt Samsung doch die Galaxy AI, die Künst­liche Intel­ligenz auf dem Galaxy S24 revo­lutio­nieren soll.

Das Ultra-Modell hebt sich ohnehin durch Design und Leis­tung von den "Stan­dard"-Modellen der Serie ab. Sammo­bile merkt an (und dieser Gedanke kam uns auch in den Sinn): Sollte das Galaxy S24 Ultra das einzige Modell der Serie mit Snap­dragon-Chip sein, könnte das bedeuten, dass Samsung durch die Hintertür zugibt, dass der Chip dem Exynos über­legen ist.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: OneUI 6.1: Android-14-Update für diese Samsung-Handys.