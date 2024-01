Samsung Galaxy S24: Diese Boni gibt es für Vorbesteller

Samsung stellte kürz­lich die Galaxy-S24-Serie vor. Die Modelle können ab sofort vorbe­stellt werden. Kunden, die sich bis zum 30. Januar 2024 im Samsung-Online-Shop oder der Samsung-Shop-App für Galaxy S24, Galaxy S24+ oder Galaxy S24 Ultra entscheiden, erhalten ein Spei­cher-Upgrade. Je nach Modell gibt es also mehr Spei­cher für den glei­chen Preis. Oben­drein kann der Kauf­preis noch durch den Eintausch eines Altge­räts redu­ziert werden.

Mehr Spei­cher, klei­nerer Preis

Samsungs Galaxy-S24-Serie

Bild: teltarif.de

Der Preis für das Samsung Galaxy S24 beginnt bei 899 Euro, das Galaxy S24+ startet bei 1149 Euro, und die Anschaf­fungs­kosten für das Galaxy S24 Ultra belaufen sich auf ab 1449 Euro. Wer bis zum 30. Januar das Galaxy S24 vorbe­stellt, erhält die Vari­ante mit 256 GB zum Preis der 128-GB-Version, also für 899 Euro statt für 959 Euro, beim Galaxy S24+ kostet die Version mit 512 GB akti­ons­weise 1149 Euro (wie sonst die 256 GB Version) statt 1269 Euro.

Das Galaxy S24 Ultra kostet mit 512 GB akti­ons­weise 1449 Euro (wie sonst die 256-GB-Version) statt 1569 Euro. Die exklusiv im Samsung-Online-Shop erhält­liche 1-TB-Version ist zum Preis der 512-GB-Version (1569 Euro) statt 1809 Euro erhält­lich.

Altge­räte-Bonus

Bringen Kunden im Akti­ons­zeit­raum bis zum 30. Januar ein Altgerät mit und tauschen dieses beim Kauf eines der neuen Galaxy-Modelle ein, wird mit einer Ersparnis von bis zu 750 Euro auf den Kauf­preis geworben. Dieser hohe Rabatt hängt von einem kompa­tiblen Eintausch­gerät ab, beispiels­weise bei einem Samsung Galaxy S23 Ultra mit 1 TB Spei­cher­kapa­zität (bis zu 600 Euro). Hinzu gesellt sich dann noch eine Tausch­prämie in Höhe von 150 Euro.

Bis zu 250 Euro können auf den Kauf­preis gespart werden, wenn ein Altgerät einge­tauscht wird, das nicht näher defi­niert ist. Die Summe wird dann als Vorabzug im virtu­ellen Waren­korb gewährt. Ist kein Altgerät zur Hand, soll es 50 Euro Sofort­abzug im virtu­ellen Waren­korb geben. Für einen begrenzten Zeit­raum (auf der Webseite heißt es: "Nur für 72 Stunden") gibt es beim Kauf eines der Modelle "1 Jahr Samsung Care+ mit einem Scha­dens­fall gratis".

Hinweis: Die Vorbe­steller-Aktion, beispiels­weise mit dem Spei­cher-Bonus, gibt es auch bei anderen Händ­lern wie MediaMarkt und Saturn. Dort gibt es auch die Möglich­keit, beim Kauf eines der Galaxy-Geräte eine Galaxy Watch6 (40 mm, Blue­tooth) zu einem Preis von 100 Euro zu bekommen. Diese muss gleich­zeitig mit dem Handy in den virtu­ellen Waren­korb gelegt werden.

Einschät­zung der Aktion

Die Vorbe­steller-Aktion erscheint im Hinblick auf die Möglich­keit, eine Version mit höherer Spei­cher­kapa­zität zu bekommen, attraktiv. Insbe­son­dere Android-Smart­phones schwanken aber nicht selten schon kurz nach dem offi­ziellen Markt­start im Preis. Es kann daher sein, dass in den nächsten Wochen und Monaten andere Händler mit Ange­boten um die Ecke kommen, die güns­tiger sind als die Vorbe­steller-Aktion von Samsung. Eine Garantie, dass es tatsäch­lich so ist, gibt es nicht. Man könnte aber zumin­dest darauf speku­lieren, wenn nicht jetzt zwin­gend ein neues Smart­phone benö­tigt wird. Wer ein Altgerät eintau­schen will, sollte zuvor prüfen, ob sich das bei Samsung auch tatsäch­lich lohnt oder ob andere Anbieter unter Umständen bessere Preise haben. Grund­sätz­lich empfehlen wir stets den Preis­ver­gleich.

Das bietet die Galaxy-S24-Serie

Die Galaxy-S24-Serie will mit Künst­licher Intel­ligenz in verschie­denen Berei­chen punkten, beispiels­weise der Opti­mie­rung von Fotos, die mit der Smart­phone-Kamera gemacht wurden. Zu erwähnen ist auch Samsungs neue Update-Politik: Bis zu sieben Jahre sollen Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra mit Sicher­heits- und Android-OS-Updates versorgt werden.

Wir haben Samsung in München besucht und konnten einen Blick auf die Geräte werfen. Unsere Eindrücke von Samsung Galaxy S24(+) und Galaxy S24 Ultra lesen Sie jeweils in einem Hands-on.

