Samsung Galaxy S24 mit Titan-Aluminium-Mix?

Samsung tüftelt an einer besseren Verar­bei­tungs­qua­lität durch eine Mischung aus Titan und Alumi­nium, wovon zunächst das Galaxy S24 profi­tieren soll. Ein Bran­chen­insider erfuhr diesen Schritt von einer Quelle aus Südkorea. Zwar werden nicht explizit das Galaxy S24 sowie seine Geschwister Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra genannt, die Beschrei­bung "2024er Top-Modelle eines regio­nalen Herstel­lers" lässt jedoch keine andere Möglich­keit zu.

Samsung möchte angeb­lich auch bestimmte Mittel­klasse-Smart­phones, höchst­wahr­schein­lich neue Galaxy-A-Produkte, mit dem hoch­wer­tigeren Mate­rial ausstatten.

Galaxy S24: Rahmen aus Ti-Al-Mischung

Wird Titan (Foto) beim Galaxy S24 von Aluminium begleitet?

Bild: Anwuyang Das vor kurzem erschie­nene iPhone 15 Pro punktet bereits vor Samsungs nächsten High-End-Handys mit einem Rahmen aus Titan - zumin­dest teil­weise. Wie Zack Nelson alias JerryRigEverything beim Demon­tieren des Apple-Smart­phones (via YouTube) fest­gestellt hat, gibt es eine circa ein Milli­meter dicke Schicht des chemi­schen Elements mit dem Kürzel Ti. Der Rest der Umran­dung besteht aus dem gewohnten chemi­schen Element mit dem Kürzel Al, also Alumi­nium. Dennoch macht sich der Titan-Anteil bei der Haptik und dem Gewicht positiv bemerkbar. So wiegt etwa das iPhone 15 Pro nur 187 g, während es beim iPhone 14 Pro noch 206 g waren.

Ober­klasse-Verar­bei­tung bei der Mittel­klasse?

Das Galaxy S24 kommt laut Tipp­geber Revegnus eben­falls mit einer Metall­mischung auf den Markt. Samsung kombi­niert entspre­chend Titan und Alumi­nium für die Seiten des Handys. Ob nur das Galaxy S24 Ultra diese Vorzugs­behand­lung erhält, bleibt abzu­warten. Apple stattet ledig­lich das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max mit dem besseren Mate­rial aus. Eine weitere Aussage von Revegnus macht aller­dings Hoff­nung auf den Einsatz von Titan in allen Galaxy-S24-Modellen und sogar güns­tigeren Samsung-Smart­phones.

Samsungs heutige Galaxy-A-Mobil­tele­fone gingen aus dem vor neun Jahren veröf­fent­lichten Galaxy Alpha hervor. Zunächst legte Samsung den Fokus auf ein hoch­wer­tiges Gehäuse und vernach­läs­sigte die Hard­ware. Mit dem im März 2019 erschie­nenen Galaxy A50 verla­gerte der Elek­tronik­kon­zern den Fokus. Ab diesem Zeit­punkt wurde die Hard­ware vor dem Gehäuse prio­risiert.

Nun möchte Samsung angeb­lich beide Vorzüge vereinen. In Zukunft könnten also Galaxy-A-Smart­phones mit ordent­lichen Spezi­fika­tionen und einem Rahmen aus Titan und Alumi­nium auf den Markt kommen.

