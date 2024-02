Galaxy S24 im Preisverfall: So viel kostet die Serie jetzt

Seit dem 31. Januar ist die Galaxy-S24-Serie offi­ziell verfügbar. Das sind gerade einmal rund zwei Wochen. Es ist mitt­ler­weile bekannt, dass Android-Smart­phones bis auf wenige Ausnahmen nicht beson­ders preis­stabil sind. Wir haben uns nach­fol­gend ange­schaut, wie hoch die aktu­ellen Markt­preise von Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra sind.

Galaxy S24 (+): Die UVP

Samsung Galaxy S24

Bild: teltarif.de

Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für ein Smart­phone-Modell ist nur bedingt aussa­gekräftig, weil Markt­preise bereits kurze Zeit nach dem offi­ziellen Start darunter liegen können. Maßgeb­lich rele­vant sind daher immer die aktu­ellen Markt­preise. Mehr zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie auf der zweiten Seite. Die UVP ist aber unab­dingbar, wenn ange­geben werden will, wie ein Smart­phone-Modell im Preis fällt. Daher sehen Sie nach­fol­gend, wie teuer Galaxy S24 und Galaxy S24+ zum Markt­start waren (ohne Berück­sich­tigung etwa­iger Vorbe­steller-Aktionen).

Samsung Galaxy S24 8 GB/128 GB: 899 Euro

8 GB/256 GB: 959 Euro

Samsung Galaxy S24+ 12 GB/256 GB: 1149 Euro

12 GB/512 GB: 1269 Euro

Samsung Galaxy S24+

Bild: teltarif.de

Galaxy S24 (+): Die aktu­ellen Markt­preise

Nach­fol­gend haben wir die aktu­ellen Markt­preise von Galaxy S24 und Galaxy S24+ aufge­listet. Wir haben uns dabei auf die schwarzen Farb­vari­anten - genannt "Onyx Black" - beschränkt. Daneben haben wir jeweils die besten Ergeb­nisse von Preis­such­maschinen aufge­führt. Daran sehen Sie, was Preis­ver­fall bedeutet. So kostet das Galaxy S24 in beiden Spei­cher­ver­sionen aktuell rund 130 Euro weniger als noch vor rund zwei Wochen nach der UVP.

Auch das Galaxy S24+ mit 256 GB kostet rund 130 Euro weniger als noch vor rund zwei Wochen nach der UVP des Herstel­lers, bei der 512-GB-Version sind es sogar beinahe 200 Euro.

Samsung Galaxy S24 8 GB/128 GB: 768,99 Euro (Händler: Elec­tronis)

8 GB/256 GB: 828,97 Euro (Händler: Elec­tronis)

Samsung Galaxy S24+ 12 GB/256 GB: 1018,48 Euro (Händler: Elec­tronis)

12 GB/512 GB: 1073 Euro (Händler: Photo Porst)

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns mit den aktu­ellen Markt­preisen des Galaxy S24 Ultra.