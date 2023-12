Samsung Galaxy S24: So sieht es aus und das steckt drin

Die Galaxy-S24-Serie scharrt mit den Platinen. In weniger als vier Wochen soll das Unpa­cked Event statt­finden. "Offi­zielle Rende­rings" geben einen Einblick, was Design-tech­nisch zu erwarten ist.

In weniger als vier Wochen soll das nächste Samsung-Unpa­cked-Event statt­finden. Gerüchten zufolge ist der 17. Januar ange­dacht, mögli­cher­weise auch der 18. Januar 2024. Die Leaks und Gerüchte zu den drei erwar­teten Modellen verdichten sich zuneh­mend. Eine aktu­elle Entblö­ßung zeigt das Galaxy S24 in seiner ganzen Pracht. Zudem gibt es weitere Details zu den inneren Werten der Serie.

Das "iPhone" Galaxy

Renderbilder des Samsung Galaxy S24

Bild: Android Headlines

Bild­mate­rial in Form von Rende­rings und gele­akten Daten zur Galaxy-S24-Serie gab es bereits vor einigen Wochen. Darin präsen­tierte sich das Galaxy S24 mit einem ähnlich auffäl­ligen Gehäuse-Design wie das der aktu­ellen iPhone-Gene­ration. Das Online-Portal Android Head­lines berichtet aktuell über offi­zielle Render­bilder, die genau diese Apple-ähnliche Optik zeigen. Im Bericht ist das Samsung Galaxy S24 in seinen verschie­denen Farb­vari­anten zu sehen. Diese seien Schwarz, Violett, Grau und Gelb.

Woher die Daten für die Bilder kommen, wird nicht näher bezeichnet. Es ist nur von einer vertrau­ens­wür­digen Quelle die Rede, die die Daten zur Verfü­gung gestellt hat. Zu den vier genannten Farben sollen sich weitere (Blau, Grün und Orange) gesellen, die exklusiv im Samsung-Online-Shop erhält­lich sein sollen. Während das Galaxy S24 und auch das Plus-Modell mit einem Alumi­nium-Rahmen bestückt sein sollen, könnte das Galaxy S24 Ultra einen Titan­rahmen bekommen.

Die Zwei-Prozessor-Frage und Display-Upgrade

Samsung hatte zur Freude vieler Nutzer die Galaxy-S23-Serie welt­weit mit dem Snap­dragon 8 Gen 2 - und darüber hinaus in einer Exklusiv-Version - ausge­stattet. Das soll sich in wenigen Wochen mit der neuen Serie ändern. Europa soll Samsung-Geräte mit Exynos 2400 bekommen. In den USA sollen die Galaxy-Modelle mit einem über­tak­teten Snap­dragon 8 Gen 3 ausge­stattet sein. Es wird jedoch speziell für das Galaxy S24 Ultra erwartet, dass es sich global mit einem Qual­comm-Chip an Bord präsen­tiert.

Über­dies soll das Galaxy S24 ein Display-Upgrade erhalten: Statt 6,1 Zoll wie beim Galaxy S23 soll es ein 120-Hz-Panel mit 6,2 Zoll geben.

Die Kamera(s)

Bei der Kamera könnte der südko­rea­nische Hersteller im Vergleich mit der Galaxy-S23-Serie keine größeren Hard­ware-Neue­rungen voll­ziehen. Mindes­tens genauso wichtig ist aber das Zutun von intel­ligenter Soft­ware, die trotz gleich­blei­bender Hard­ware für Opti­mie­rungen bei schlechten Licht­ver­hält­nissen sorgen soll.

Künst­liche Intel­ligenz im Sinne einer Galaxy AI soll beim Galaxy S24 ein großes Thema sein. OneUI 6.1 soll in der Galaxy-S24-Serie debü­tieren, unter anderem mit mehr (KI-)Optionen für einen besseren Akku­schutz.

Galaxy-S24-Features auf einen Blick

Bran­chen­insider Evan Blass war auch nicht untätig und hat über X (vormals Twitter) und auch über Insta­gram Threads ein offi­ziell ausse­hendes Daten­blatt der Galaxy-S24-Serie geteilt. Den Tweet haben wir Ihnen nach­fol­gend einge­bunden.

In den gele­akten Daten zu sehen sind wich­tige Key-Specs der Serie. Diese bekräf­tigen auch das Gerücht, dass das Stan­dard-Galaxy-S24 mit einem größeren Display ausge­stattet sein soll. Auch das Galaxy S24+ soll mit 6,7 Zoll ein leicht größeres Panel als das Plus-Modell aus 2022 erhalten. Alle kommenden Modelle sollen mit dem Snap­dragon 8 Gen 3 arbeiten. Der Daten-Leak dürfte sich damit nur auf den US-ameri­kani­schen Markt beziehen.

Samsung bleibt den Specs zufolge der Kamera beim Ultra-Modell treu und verbaut eine 200-Mega­pixel-Knipse mit bis zu 100-fachem Zoom. Bis zu 30-fach können die Setups von Galaxy S24 und Galaxy S24+ vergrö­ßern. Auch bei den opti­schen Zooms hat das Ultra mit bis zu 10-fach statt bis zu 3-fach die Nase vorn. Zu erwähnen ist auch, dass die Akku­kapa­zitäten von Galaxy S24 und Galaxy S24+ im Vergleich mit Galaxy S23 und Galaxy S23+ anwachsen sollen.

