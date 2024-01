Galaxy S24: So viel kostet die Reparatur von Display & Co.

Seit wenigen Tagen ist es offi­ziell: Samsung wird am 17. Januar die Galaxy-S24-Serie vorstellen. Smart­phones sind zwar über die Jahre robuster geworden. Ein kaputtes Display oder ein stark genutzter Akku gehören jedoch zum Alltag der Smart­phone-Nutzung dazu. Statt ein neues Handy zu kaufen, können bestimmte Kompo­nenten auch repa­riert bezie­hungs­weise ausge­tauscht werden.

Noch vor dem Unpa­cked Event in der über­nächsten Woche sind die EU-Repa­ratur-Preise für bestimmte Kompo­nenten der Galaxy-S24-Serie aufge­taucht.

So viel kosten bestimmte Bauteile

Galaxy S24: So viel soll die Reparatur in der EU kosten

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Eine Repa­ratur-Werk­statt aus Slowe­nien namens Mobis­tekla (via Online-Portal GSMARENA) hat noch vor dem Erscheinen von Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra die Preise für den Austausch verschie­dener Kompo­nenten gelistet.

So soll die Display-Repa­ratur des Galaxy S24 Ultra mit als original ange­gebenen Bauteilen 375 Euro kosten. Beispiele für weitere Leis­tungen sind Akku­tausch (65 Euro), Repa­ratur des Lade­ste­ckers (75 Euro), Gehäu­sere­paratur (350 Euro), Repa­ratur des Finger­abdruck­sen­sors (157 Euro) oder die Kame­rare­paratur (150 Euro).

Der Display­tausch beim Galaxy S24 beispiels­weise kostet laut den Angaben von Mobis­tekla 259 Euro, der Akku­tausch beläuft sich auf Kosten in Höhe von 68 Euro. Wer mal ein Galaxy S24+ besitzen sollte und unter Umständen Repa­ratur­bedarf haben wird, kann laut Mobis­tekla mit Kosten in Höhe von beispiels­weise 255 Euro für den Austausch des Displays oder mit 72 Euro für den Akku­wechsel rechnen.

Repa­ratur­leis­tungen bebil­dert

Die jewei­ligen Repa­ratur­leis­tungen hat Mobis­tekla mit den drei erwar­teten Modellen der Galaxy-S24-Serie bebil­dert. Die Darstel­lungen reprä­sen­tieren die Vorstel­lung von den Designs der kommenden S-Klasse, die wir uns bereits durch Leaks und Gerüchte rund um Render­bilder bilden konnten (Galaxy S24(+) und Galaxy S24 Ultra). Es ist jedoch nicht klar, woher die Bilder stammen, ob es zum Beispiel Platz­halter sind, die auf Render­bil­dern basieren oder ob es tatsäch­lich "offi­zielles" Bild­mate­rial sein könnte.

Während das Galaxy S24 Ultra sich weiterhin am kantigen Design der früheren Note-Serie bedient und dem Vorgänger Galaxy S23 Ultra ziem­lich ähnlich sehen soll, wird erwartet, dass Galaxy S24 und Galaxy S24+ eine "weichere" Erschei­nung in Form von abge­run­deten Kanten aufweisen. Insge­samt soll das Gehäu­sede­sign der "Stan­dard"-Galaxys dem des iPhone 15 ähnlich sein.

