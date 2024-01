Galaxy S24: Wieder doppelter Speicher zum gleichen Preis?

In rund zwei Wochen soll es soweit sein: Samsung will auf einem Unpa­cked Event die Galaxy-S24-Serie vorstellen. Erwartet werden wieder drei Modelle, nament­lich Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra. Zum Start werden die Modelle mit großer Sicher­heit keine Schnäpp­chen sein, wenn­gleich davon die Rede ist, dass die Serie güns­tiger als gedacht werden könnte.

Einem aktu­ellen Gerücht zufolge soll Samsung wie im vergan­genen Jahr auch mit einem beson­deren Vorbe­steller-Bonus locken.

Galaxy S24: Vorbe­steller-Spei­cher-Bonus

Bekommt bald einen Nachfolger: das Samsung Galaxy S23 Ultra (Bild)

Bild: teltarif.de

Wenn Samsung die Galaxy-S24-Serie am 17. Januar 2024 vorstellt, könnten die neuen Flagg­schiffe kurz danach in die Vorbe­stel­ler­phase gehen. Der südko­rea­nische Hersteller bot im vergan­genen Jahr im Zuge der Galaxy-S23-Markt­ein­füh­rung einen beson­deren Vorbe­stel­ler­bonus. So bekamen eifrige Vorbe­steller jeweils den doppelten Spei­cher­platz ohne zusätz­liche Kosten, beispiels­weise die 256-GB-Version des Samsung Galaxy S23 zur Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Modells mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität.

Laut durch­gesi­ckerten Infor­mationen aus Südkorea (via Online-Portal GSMARENA) soll Samsung Kunden, die vor der offi­ziellen Markt­ein­füh­rung der neuen Modelle eine Bestel­lung aufgeben, den doppelten Spei­cher ohne höhere Kosten gewähren.

Unter Umständen können Kunden den Kauf­preis noch weiter redu­zieren. Die Chance ist groß, dass Samsung zusätz­lich eine Tausch­prämie zahlt, wenn ein kompa­tibles Altgerät beim Kauf eines neuen Galaxy-Modells in Zahlung gegeben wird. Exklusiv im Online-Shop von Samsung könnte es das Galaxy S24 Ultra mit 1 TB interner Spei­cher­kapa­zität geben.

Das erwarten wir vom Galaxy S24

Die Gerüchte- und Leak-Liste zur Galaxy-S24-Serie ist lang. Künst­liche Intel­ligenz (KI) soll DAS Verkaufs­argu­ment für das Galaxy S24 werden. Samsung Galaxy AI soll KI auf den neuen Modellen revo­lutio­nieren und aufwän­dige Arbeiten voll­ziehen können. Render­bilder vom Galaxy S24 und Galaxy S24 Ultra sind bereits veröf­fent­licht worden. Während Galaxy S24 und Galaxy S24+ Ähnlich­keit zum Flach­kanten-Design des iPhone 15 haben sollen, soll das Design des Galaxy S24 Ultra dem des Galaxy S23 Ultra sehr ähnlich sehen, bis auf flache Displays statt gebo­gener Ränder.

Eben­falls inter­essant ist die Frage nach der 2-Klassen-Gesell­schaft bei der CPU. Während die Galaxy-S23-Serie global mit Snap­dragon-Chip erschienen ist, könnte Samsung die Modelle der neuen Serie für einige Märkte mit Snap­dragon und für andere mit Exynos-Chips ausstatten.

In einer weiteren Meldung lesen Sie das Samsung Galaxy S23 Ultra im Test.