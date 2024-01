Samsung Galaxy S23 FE im Test: Kommt gut, aber ungelegen

Im Dezember warf Samsung noch schnell das Galaxy S23 FE auf den Markt. Was taugt so ein Smart­phone kurz vor dem Launch der Galaxy-S24-Serie?

Das Samsung Galaxy S23 FE sorgt wie schon die Vorgänger für eine zwie­späl­tige Meinung. Zum einen verspricht es, ein leis­tungs­starkes Smart­phone zu sein, das in der Premium-Kate­gorie mitmi­schen will. Zum anderen fragt man sich, ob das zwin­gend notwendig ist. Lange war nicht klar, ob es über­haupt auf den Markt kommt. Dann kam es, am 15. Dezember 2023, rund einen Monat vor dem Unpa­cked Event, auf dem die Galaxy-S24-Serie vorge­stellt werden soll. Ursprüng­lich sollte das Galaxy S23 FE erst im Früh­jahr 2024 hier­zulande erscheinen. Doch dann hätte es nach dem Galaxy-S24-Launch vermut­lich noch weniger inter­essant gewirkt. Aus betriebs­wirt­schaft­licher Sicht ergibt es da sicher­lich Sinn, das vergan­gene Weih­nachts­geschäft noch mitge­nommen zu haben.

Statt das Galaxy S23 FE nun verächt­lich aus dem Augen­winkel zu betrachten, haben wir uns die Mühe gemacht und es ausführ­lich getestet. Denn wir erin­nerten uns an den Vorgänger Galaxy S21 FE zurück (ein Modell namens "Galaxy S22 FE" wurde ausge­lassen). Nach dem Test waren wir von dem (un)erwar­teten Top-Modell äußerst über­rascht. Nach­fol­gend lesen Sie, ob das Galaxy S23 FE die Macht hat, uns vom Hocker zu hauen. Alle Daten zum Smart­phone finden Sie im passenden Daten­blatt. An rele­vanten Stellen werden wir das Galaxy S23 FE mit dem Galaxy S23 verglei­chen.

Der erste Eindruck

Das Galaxy S23 FE hat ein 6,4 Zoll großes Display

Bild: teltarif.de

Der erste Eindruck ist der, an dem man sich zurück­erin­nert, wenn man das Fazit schreibt. Entpuppt sich das Smart­phone am Ende als Rein­fall oder - im besseren Fall - als Über­flieger? Optisch ist das Galaxy S23 FE unspek­takulär; man sieht, dass es der Galaxy-S23-Familie ange­hört. Von einem tollen, neuen Design-Charme, um sich von den anderen Modellen des Herstel­lers geschweige denn von der Konkur­renz abzu­heben, kann hier nicht die Rede sein. Die Smart­phone-Desi­gner konnten für das Galaxy S23 FE nun das Rad nicht komplett neu erfinden: Stan­dard sind ein möglichst rahmen­loses Display, Punch Hole für die Front­kamera in die Mitte - und fertig. Wobei die Display­ränder beim Galaxy S23 FE recht breit erscheinen, nicht unbe­dingt viel breiter als beim Galaxy S23, aber das geht mitunter besser. Viele Smart­phones lassen sich nur noch anhand des rück­sei­tigen Kamera-Designs vonein­ander unter­scheiden. Und da ist das Galaxy S23 FE klar ein Galaxy S23. Das Galaxy S23 FE ist sehr gut verarbeitet

Bild: teltarif.de Das gleiche Design, das gleiche Smart­phone? Nein, denn es gibt zwischen dem Galaxy S23 und Galaxy S23 FE einige bedeu­tende Unter­schiede. Zunächst zum offen­sicht­lichsten: Während das Display des Galaxy S23 eine Diago­nale von 6,1 Zoll hat, ist das 120-Hz-Panel des Galaxy S23 FE 6,4 Zoll groß. Samsung bietet mit dem Galaxy S23 FE eine Größe an, die es im Galaxy-S23-Drei­gestirn aus dem Jahr 2023 nicht gibt. Nutzer bekommen somit eine weitere Größe zur Wahl gestellt. Nun, was braucht man? Wir empfehlen Ihnen, Galaxy S23, Galaxy S23 FE und auch das Galaxy S23+ mit seinem 6,6 Zoll großen Display vor dem Kauf - wenn möglich - in die Hand zu nehmen. Viel­leicht nutzen Sie ja aktuell ein Handy mit 6,5-Zoll-Display, Ihnen ist dann das 6,1-Zoll-S23 zu klein, das 6,6-Zoll-S23+ etwas zu groß und das 6,4-Zoll-S23-FE erscheint gerade richtig, was den Zweifel an der Berech­tigung des Galaxy S23 FE etwas redu­zieren würde. Das Galaxy S23 FE ist aufgrund des größeren Formats und des damit einher­gehenden größeren Akkus mit 209 Gramm auch deut­lich schwerer als das Galaxy S23 mit seinen komfor­tablen 168 Gramm. Auch im Hinblick auf das Gewicht des mit 6,6 Zoll größeren Samsung Galaxy S23+ (195 Gramm) erscheint die Fan Edition korpu­lent.

Insge­samt ist das Galaxy S23 FE top verar­beitet. Was anderes darf aller­dings bei den heut­zutage hohen Smart­phone-Preisen nicht zu erwarten sein. Neueste Software an Bord: Android 14

Bild: teltarif.de

Der Preis

In "FE" steckt auch "Preis", denn ein Gedanke der Fan Edition ist es, Nutzern das Galaxy-S-Erlebnis erschwing­licher zu machen. Zur Erin­nerung: Der Start­preis (UVP) für das Galaxy S23 liegt bei happigen 950 Euro (128 GB), der des Galaxy S23 FE mit ab rund 700 Euro deut­lich darunter. Es geht jedoch nicht um die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers, sondern um den aktu­ellen Markt­preis. Und dieser kann bereits kurz nach dem Markt­start signi­fikant unter der UVP liegen.

Die derzeit besten Markt­preise (rund 645 Euro) für das Galaxy S23 mit 128 GB liegen unter der UVP der Fan Edition, die aber auch schon für rund 630 Euro zu bekommen ist. Beide Smart­phones kosten aktuell also in etwa gleich viel.

Das Display

Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Das Display des Samsung Galaxy S23 FE ist wie bereits erwähnt 6,4 Zoll groß und hat je nach Anwen­dung eine flüs­sigere Wieder­hol­rate von bis zu 120 Hz. Das ist mitt­ler­weile der Stan­dard bei Smart­phones, der auch schon in der Mittel­klasse weit verbreitet ist - außer beim teuren iPhone 15.

Dynamic AMOLED ist beim Galaxy S23 FE Stan­dard, wie auch die Auflö­sung mit 1080 mal 2340 Pixel (FHD+), die Punkt­dichte (ppi) ist ähnlich zu der des Galaxy-S23-Displays. Die Anzeigen sind bis auf den Größen­unter­schied mehr oder weniger gleich. In der Regel ist das Display des Galaxy S23 FE auch beim Ablesen in Umge­bungen mit stär­kerer Licht­ein­strah­lung außer­halb von Räumen hell genug.

Die Perfor­mance

Im Samsung Galaxy S23 steckt der sehr leis­tungs­starke Snap­dragon 8 Gen 2 sogar in einer Art Signa­ture-Edition speziell für die 2023er-Galaxys der S-Serie mit höherer Takt­rate. Bei der aktu­ellen Fan Edition sieht es so aus, als hätte Samsung den SoC aus der Motten­kiste geholt. Denn im S23 FE ist der Exynos 2200 verbaut. Eine CPU mit dieser Bezeich­nung gab es schon im Jahr 2022 beim Galaxy S22. Sicher­lich handelt es sich auch dabei um eine starke Rechen­ein­heit. Große Perfor­mance-Unter­schiede wird man höchstes abseits der Alltags­anwen­dungen aus Tele­fonie, Messa­ging, Surfen und Social-Media suchen müssen, beispiels­weise beim Mobile Gaming. Das Samsung Galaxy S23 FE aus verschiedenen Blickwinkeln

Bild: teltarif.de Es lässt sich aber nicht verschleiern, dass der Exynos 2200 mitt­ler­weile gut zwei Jahre auf dem Buckel hat. Mag das noch nicht groß auffallen, stellt sich aber jetzt schon die Frage, wie der Prozessor mit künf­tigen Soft­ware-Updates zurecht­kommt. Schließ­lich soll auch das Galaxy S23 FE bis zu fünf Jahre mit Soft­ware-Aktua­lisie­rungen versorgt werden.

Die Ergeb­nisse von uns durch­geführten Bench­marks wie AnTuTu und Geek­bench zeigen, dass das Galaxy S23 FE dem Galaxy S23 auf dem Papier zwar größ­ten­teils nicht das Wasser reichen kann, die Werte sind insge­samt aber dennoch deut­lich höher als die, die vor rund zwei Jahren beim Test des Galaxy S22 ermit­teltet wurden.

Der Akku

Samsung hat beim Galaxy S23 FE einen Akku mit 4500 mAh verbaut. Im von uns durch­geführten Test konnte die Lauf­zeit mit rund 7,5 Stunden nicht gerade bril­lieren. Das Galaxy S23 zeigte ein deut­lich besseres Energie-Manage­ment mit entspre­chender längerer Akku­lauf­zeit (rund 10 Stunden). Die Lauf­zeit der dies­jäh­rigen Fan Edition deckt sich aber mit der des Galaxy S22.

Schnelles Laden ist nicht Samsungs Stecken­pferd, entspre­chend über­schaubar sind die unter­stützten Watt-Zahlen: Bis zu 25W kabel­gebunden und bis zu 15W kabellos sind möglich. Ein Netz­teil liegt dem Liefer­umfang nicht bei. Nutzer müssen also entweder ein vorhan­denes weiter nutzen oder ein mit 25W kompa­tibles neu kaufen.

Tele­fonie und Laut­spre­cher

Der SIM-Karten-Slot im oberen Gehäuserahmen

Bild: teltarif.de Die Tele­fonie-Quali­täten des Samsung Galaxy S23 FE sind wie zu erwarten sehr gut, VoLTE und Wi-Fi-Calling werden stan­dard­mäßig unter­stützt. Den Laut­spre­chern attes­tieren wir nach einem kurzen Test einen sehr klaren Klang. Durch das große Gehäuse des Galaxy S23 FE ist dieser auch nicht zu dünn.

Zu den weiteren Konnek­tivi­täts­merk­malen des Galaxy S23 FE zählen unter anderem: 5G-Mobil­funk, eSIM, NFC, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Blue­tooth 5.3 und USB-C in der Version USB 3.2 Gen. 1.

Beim Klick finden Sie auf der nächsten Seite heraus, wie gut die Kamera des Galaxy S23 FE ist. Am Ende lesen Sie das Fazit zum Test­bericht.