Samsung Galaxy S23: Diese Zugaben bekommen Vorbesteller

Samsung hat am Mitt­woch­abend seine neuen Smart­phone-Spit­zen­modelle der S-Klasse vorge­stellt. Noch während des Unpa­cked Events, das dieses Mal wieder als Präsenz­ver­anstal­tung statt­fand, star­tete der Vorver­kauf im Online-Shop des Herstel­lers. Auch die Mobil­funk-Netz­betreiber nehmen bereits Vorbe­stel­lungen für Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra an. Datenblätter Samsung Galaxy S23

Inter­essenten, die eines der neuen Android-13-Smart­phones mit OneUI 5.1 bis zum 16. Februar bei Samsung vorbe­stellen und ihr bisher genutztes Mobil­telefon in Zahlung geben, erhalten nach Angaben des Herstel­lers neben dem Ankaufs­wert für das Altgerät (nach Samsung-Angaben bis zu 700 Euro, je nach Modell und Zustand des Smart­phones) auch eine Tausch­prämie. Diese liegt bei Wahl des Samsung Galaxy S23 Ultra bei 150 Euro, bei den beiden anderen Vari­anten bei 100 Euro.

Samsung startet Vorverkauf für Galaxy S23(+) und S23 Ultra

Quelle: Samsung Weiterer Bonus für Vorbe­steller: Kunden bekommen jeweils den doppelten Spei­cher­platz ohne zusätz­liche Kosten. Das heißt zum Beispiel, dass die 256-GB-Vari­ante des Samsung Galaxy S23 zum Preis der 128-GB-Version des Smart­phones zu bekommen ist. Bei einigen Online-Händ­lern wird die jeweils "kleinste" Version des Smart­phones als "ausver­kauft" ange­zeigt - nicht etwa, weil das Gerät tatsäch­lich nicht verfügbar ist, sondern weil die Kunden die nächst­höhere Vari­ante zum Preis des Modells mit der kleinsten Spei­cher­kapa­zität erwerben können. Zusammenarbeit mit Qualcomm und Google

Das gibt es exklusiv im Samsung Online Store

Exklusiv im Online Store des Herstel­lers ist die Version des Samsung Galaxy S23 Ultra mit 1 TB Spei­cher­platz erhält­lich. Darüber hinaus gibt es die neuen Smart­phones im Samsung Online Store in exklu­siven Farb­vari­anten. Das Samsung Galaxy S23 und das Samsung Galaxy S23+ kann hier in Graphite und Lime bestellt werden. In den glei­chen Farben ist auch das Samsung Galaxy S23 Ultra zu bekommen. Zusätz­lich bietet Samsung dieses Modell in Sky Blue und Red an.

Inter­essenten, die von Samsung einen Gutschein-Code für den Neukauf bekommen haben und auf das Trade-In-Programm für ihr Altgerät verzichten, erhalten einen Sofort­abzug von 100 Euro auf den Rech­nungs­betrag. Darüber hinaus können sich Kunden über den Online Shop derzeit die Samsung Galaxy Buds 2 Pro ohne Zusatz­kosten sichern, wenn der Aktions-Code "LIVEDEALS23" einge­geben wird.

Bis zu fünf Jahre Sicherheits-Updates für neue Samsung-Smartphones

Quelle: Samsung Kunden haben durch den Erwerb eines Smart­phones mit Samsung Rewards außerdem Punkte sammeln, die beim nächsten Kauf im Online Shop des Herstel­lers einge­löst werden können. Je nach S23-Gerä­temo­dell beträgt der Rabatt für den nächsten Einkauf bis zu 73,95 Euro.

