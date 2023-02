teltarif.de Talk: Das leisten Samsung Galaxy S23 & S23 Ultra

Podcast zum Samsung Galaxy S23

Die Zeit der Vorbe­stel­lungen ist zu Ende. Ab sofort werden die Samsung-Smart­phones der Galaxy-S23-Reihe verkauft. Wir konnten zwei der drei Geräte bereits ausführ­lichen Tests unter­ziehen. So ist es nahe­lie­gend, dass wir heute pünkt­lich zum Verkaufs­start mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds über die neuen Flagg­schiff-Handys des korea­nischen Herstel­lers spre­chen.

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de

Foto: teltarif.de Spit­zen­modell unter den neuen Samsung-Smart­phones ist das Galaxy S23 Ultra. Dieses zeichnet sich unter anderem durch eine 200-Mega­pixel-Kamera aus. Doch was hat der Käufer von dieser Kamera mit der extrem hohen Auflö­sung? Das ist eines der Themen, über die wir in der neuen Podcast-Ausgabe spre­chen.

Die neuen Samsung-Smart­phones haben anstelle eines vom Hersteller selbst entwi­ckelten Exynos-Prozes­sors einen Qual­comm-Snap­dragon-SoC an Bord. Das haben viele Samsung-Fans seit Jahren gefor­dert. Doch wie wirkt sich diese Ände­rung gegen­über früheren Smart­phones der S-Klasse von Samsung in der Praxis aus?

Eine weitere Neue­rung ist die neue OneUI-5.1-Benut­zer­ober­fläche, die auch auf ältere Samsung-Smart­phones kommt. Davon abge­sehen gehört das Galaxy S22 ohnehin noch lange nicht zum alten Eisen, zumal der Hersteller noch für mehrere Jahre Android- und Sicher­heits-Updates garan­tiert. Auch das bespre­chen wir in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

