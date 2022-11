Unpacked Event: Samsung Galaxy S23 schon Anfang Januar?

Die Galaxy-S22-Serie von Samsung wurde am 9. Februar vorge­stellt. Der offi­zielle Verkaufs­start war der 25. Februar. Demnach kann davon ausge­gangen werden, dass der Unpa­cked-Zyklus der Nach­folger auf ein Datum in einem ähnli­chen Zeit­raum fällt. Den neuesten Gerüchten zufolge (via Sammo­bile) könnte der südko­rea­nische Hersteller die Galaxy-S23-Serie schon deut­lich früher vorstellen. Das Samsung Galaxy S23 könnte ein anderes Kamera-Design als das S22 (Bild) haben

Bild: teltarif.de "KT" - ein großer Mobil­funk­anbieter in Südkorea soll nämlich das Vorbe­stel­ler­datum geleakt haben. In der Regel beginnt die Vorbe­stel­ler­phase der neuen Geräte direkt nach dem Unpa­cked Event, womit der im Leak genannte Termin zugleich auch das Datum der offi­ziellen Vorstel­lung sein könnte.

Samsung Galaxy S23: Das Januar-Handy?

Bei dem Leak handele es angeb­lich um ein Werbe­plakat des südko­rea­nischen Mobil­funk­anbie­ters KT. Dort zu sehen: Das mögliche Design von Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23+ samt Vorbe­stel­ler­boni und dem Datum, an dem die Geräte vorbe­stellt werden können. Demzu­folge könnte das kommende Unpa­cked Event, wie Samsung seine Veran­stal­tungen rund um die Neuvor­stel­lung aktu­eller Smart­phone-Gene­rationen nennt, bereits am 5. Januar statt­finden. Weiterhin sei von einem erwei­terten Programm die Rede, bei dem sich Kunden bereits ab dem 23. Dezember für die Galaxy-S23-Serie vorab regis­trieren können - und die Frist soll am 5. Januar enden, was zu einem anschlie­ßenden Unpa­cked Event passen würde.

Ob man das alles für bare Münze nehmen kann, bleibt abzu­warten. Abwegig ist ein Unpa­cked Event im Januar nicht, stellte Samsung die Galaxy-S21-Serie doch am 14. Januar 2021 vor, Galaxy S21 und Co. gingen am 29. Januar 2021 an den Verkaufs­start. Mögli­cher­weise nutzt Samsung wieder den ersten Monat des neuen Jahres, um die nächste Gene­ration seiner Flagg­schiffe zu präsen­tieren.

Infos zur Galaxy-S23-Serie

Gerüchte und Leaks zu Galaxy S23 und Co. gibt es schon länger. Erst kürz­lich ließen gele­akte Schutz­hüllen Rück­schlüsse auf das Design der neuen Modelle zu. Wie das Samsung Galaxy S23 Ultra aussehen könnte, zeigt ein Render­video. Das Galaxy S23 Ultra könnte auch Samsungs erstes Smart­phone mit einer 200-Mega­pixel-Kamera werden. Infor­mationen zur Akku­größe von zwei Modellen und zu den Ultra­weit­win­kel­kameras gibt es auch schon.

Auch nach dem Erscheinen der Galaxy-S23-Serie werden Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra aufgrund ihrer Leis­tungs­fähig­keiten und der guten Update-Prognosen weiterhin ihre Daseins­berech­tigung haben. Details zu den Modellen lesen Sie jeweils in einem Test­bericht.