Galaxy 23: Datum für Unpacked Event steht offenbar fest

Die Vorstel­lung der Samsung-Galaxy-S23-Serie rückt näher. In der vergan­genen Woche berich­teten wir über ein konkretes Datum, das ein Bran­chen­insider über Twitter verkündet hatte (s. Meldung unten).

Nun gibt es weitere Neuig­keiten. Bran­chen­insider Ice universe hat eben­falls über Twitter den Termin des bevor­ste­henden Unpa­cked Events geteilt. Der Teaser zur Veran­stal­tung, auf der Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy 23 Ultra vorge­stellt werden sollen, erscheint offi­ziell. Offenbar entstammt er von Samsungs Webauf­tritt in Kolum­bien, erkennbar an "co" in der URL. Beim Besuch der Webseite ist der Teaser jedoch nicht (mehr) zu finden.

