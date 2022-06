Samsung Galaxy S23 Ultra: So könnte es aussehen

Samsung Galaxy S23 Ultra - Konzeptbild

Bild: Technizo Concept Kaum hat das Galaxy S22 Ultra das Licht der Welt erblickt, präsen­tieren erste Render­bilder das mutmaß­liche Design des Nach­fol­gers. So veröf­fent­lichte Tech­nizo Concept jüngst ein sehr aufwändig gestal­tetes Video auf YouTube, das einen Entwurf des Galaxy S23 Ultra mitsamt einer 200-MP-ISOCELL-Kamera zeigt.

Form­faktor: Ähnlich­keiten mit dem S22 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra - Konzeptbild

Bild: Technizo Concept In seinem Konzept­video weist Tech­nizo dem künf­tigen Flagg­schiff einen stark gekrümmten Screen aus, der die gesamte Front einnimmt und sich fast ein Drittel der Seiten­teile einver­leibt. Wie beim Vorgänger sitzt die Selfie-Kamera in einem Punch-Hole im Display. Eine Plat­zie­rung unter dem Bild­schirm wäre zwar eben­falls möglich, führte bei der Konkur­renz jedoch bisweilen zu Abstri­chen in der Bild­qua­lität, denken wir beispiels­weise an das ZTE Axon 20 oder Axon 30.

So stellt sich Tech­nizo Concept das Galaxy S23 Ultra vor

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Neues Haupt­kamera-Design

Im Gegen­satz zur Haupt­kamera des Galaxy S22 Ultra, deren gleich große Linsen in symme­tri­scher Anord­nung im Gehäuse versenkt sind, könnte die Knipse des Neulings deut­lich weniger brav daher­kommen. Der Tech­nizo-Desi­gner stellt sich an dieser Stelle eine erha­bene quadra­tische Kame­raein­heit mit abge­run­deten Ecken und teil­weise hervor­ste­henden unter­schied­lich großen Objek­tiven und Sensoren vor.

Erstes Smart­phone mit ISOCELL HP3 Sensor?

Gerüchten zufolge könnte es sich hier um eine 200-MP-Kamera handeln, die jedoch nicht mit dem ISOCELL HP1 Sensor bestückt ist, den Moto­rola höchst­wahr­schein­lich in seinem Fron­tier verbaut, sondern mit dem bislang noch nicht ange­kün­digten ISOCELL HP3 Sensor. Samsung Galaxy S23 Ultra - Konzeptbild

Bild: Technizo Concept

Versenk­barer Stylus darf nicht fehlen

Auch der versenk­bare Stylus darf natür­lich nicht fehlen, ersetzt die Ultra-Reihe doch nun die ehema­lige Note-Serie. Die Rück­seite des S23 Ultra besteht dem Video nach aus Kunst­stoff oder Keramik. Ob ein Glas-Überzug zum Einsatz kommt, lässt sich nicht mit Sicher­heit sagen. Einen edlen Touch bekommt das Handy durch einen silber­far­benen Metall­rahmen, der sich rund um das Gehäuse zieht.

Lange hat es gedauert, doch jetzt ist Vo5G endlich da. Mit dem Galaxy S22 und dem Zain-Netz lässt es sich nutzen. Mehr darüber erfahren Sie in einem anderen Artikel.