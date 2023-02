Samsung Galaxy S23 Ultra: Flaggschiff mit defektem Display?

Es tauchen vermehrt Berichte von Nutzern auf, die ein angeb­lich defektes Display beim Samsung Galaxy S23 Ultra beklagen. Was hat es damit auf sich? Und was sagt der Hersteller dazu?

Das Galaxy S23 Ultra ist Samsungs aktu­ellstes Top-Flagg­schiff. Wer es haben will, muss sehr tief in die Tasche greifen. Hier­zulande kostet die Basis-Version mit 256 GB Spei­cher 1399 Euro. Für so viel Geld erwartet man ein fehler­freies Smart­phone, das lange durch­hält.

In den vergan­genen Tagen tauchten Berichte von Nutzern des Galaxy S23 Ultra auf, die beklagen, das Flagg­schiff habe einen Display-Defekt. Konkret gehe es um einen gedämpften oder gestauchten Bereich im Display. Der Hersteller hat sich mitt­ler­weile zu dem "Problem" geäu­ßert.

Hat das Galaxy S23 Ultra ein defektes Display?

Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de

Der angeb­liche Bild­schirm­fehler werde nur sichtbar, wenn eine helle Licht­quelle auf das Smart­phone gerichtet wird. Anschlie­ßend könne auf der oberen Glas­schicht des Smart­phone-Displays eine Art gedämpfter Kreis zum Vorschein kommen (via 91Mobiles). Offenbar handelt es sich dabei nicht um Einzel­fälle, sondern um einen Zustand, der bei vielen Geräten auftrete.

Samsung (Samsung UK via Twitter) reagierte bereits auf die Nutzer­berichte und versucht damit, die Bedenken der Galaxy-S23-Ultra-Nutzer zu besei­tigen. Der Display-Effekt hänge mit dem Bild­schirm­lami­nie­rungs­pro­zess zusammen. Bei der Technik würden die Schichten des Displays mitein­ander verbunden, um zu gewähr­leisten, dass dazwi­schen keine Spalte entstünde. Und dies könne nicht rück­gängig gemacht werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

In einem weiteren Tweet ergänzt der Hersteller, dass einige Teile des Displays "gequetscht" oder "gepresst" erscheinen können, wenn starkes Licht darauf gerichtet wird. Letzt­lich soll es sich dabei nicht um einen Produkt­fehler handeln, und mit dem Smart­phone sei alles in Ordnung.Es ist sicher­lich beru­higend, wenn der Hersteller kundtut, dass es sich nicht um einen Display­fehler handelt. Schön ist es natür­lich trotzdem nicht, wenn das kost­spie­lige neue Smart­phone dennoch eine Art "Makel" aufweist. Wir haben ein Samsung Galaxy S23 Ultra in der Redak­tion zur Hand gehabt und es unter eine Lampe gehalten. Wir konnten jeden­falls nichts Ähnli­ches wie in den Berichten entde­cken. Falls Sie ein Galaxy S23 Ultra nutzen und andere Eindrücke haben, schreiben Sie uns gerne im Forum

Bench­marks, Kame­ratests und Ergeb­nisse zum Samsung Galaxy S23 Ultra lesen Sie in unserem ausführ­lichen Bericht.