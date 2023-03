Samsung Galaxy S23+: Die "Zwischengröße" im Test

Die S-Klasse bietet Samsung wieder in drei Größen an: Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra Galaxy S23+. Nach­fol­gend widmen wir uns dem Test des Galaxy S23+.

Von den drei Modellen der Galaxy-S23-Serie sind sich Galaxy S23 und Galaxy S23+ am nächsten. Beide Modelle verfügen grund­sätz­lich über die gleiche Ausstat­tung und grenzen sich damit deut­lich vom Galaxy S23 Ultra ab, das mehr Features und ein anderes Design hat.

Das Galaxy S23+ ist größer als das Galaxy S23, weshalb es sich vom kompakten Flagg­schiff hinsicht­lich Display­format und Akku­kapa­zität unter­scheidet. Weil aber der iden­tische SoC verbaut ist, sind aber ähnliche Test­werte zu erwarten. Ob das im Detail tatsäch­lich so ist, lesen Sie im nach­fol­genden Test­bericht.

Design und Display

Das Display ist 6,5 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Das Samsung Galaxy S23+ sieht aus wie das Galaxy S23, nur eben größer. Statt eines Displays mit 6,1 Zoll gibt es beim Galaxy S23+ eines mit 6,6 Zoll. Bis zu 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate unter­stützt das AMOLED des Galaxy S23+. Inter­essant ist, dass in unserem Display­test beim Galaxy S23+ ein signi­fikant höherer Hellig­keits­wert erreicht wurde als beim Galaxy S23.

Hervor­zuheben ist das vergleichs­weise geringe Gewicht des Galaxy S23+. Es wiegt ledig­lich 195 Gramm, und damit dürfte es vielen Nutzern ein gefäl­liges Hand­ling bescheren. Wem das Galaxy S23 zu klein ist und das Galaxy S23 Ultra zu groß und wer darüber hinaus auf Features wie die 200-Mega­pixel-Kamera und den S Pen keinen Wert legt, bekommt mit dem Galaxy S23+ eine echte Phablet-Alter­native zum aktu­ellen Top-Flagg­schiff von Samsung. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Die Einzel-Linsen-Optik des Ultra-Modells gibt es jetzt auch beim Galaxy S23+ - eine Design-Ände­rung, die Galaxy S23 und Galaxy S23+ jetzt mehr zu einer Familie mit dem Galaxy S23 Ultra zusam­men­führt. Die einzelne Linsen­anord­nung gab es bereits bei Galaxy S22 Ultra, nicht aber beim Galaxy S22 und Galaxy S22+, weshalb auch rück­seitig eine deut­liche opti­sche Abgren­zung bestand. Das ändert sich mit der Anpas­sung der Kame­raoptik auch von Galaxy S23 und Galaxy S23+.

Perfor­mance und Akku

Die Leis­tung des Samsung Galaxy S23+ ist auf einem top Niveau. Dafür sorgt unter anderem der Snap­dragon-Prozessor von Qual­comm, der speziell für die neuen Samsung-Modelle als "Snap­dragon 8 Gen 2 für Samsung Galaxy" in einer höher taktenden Vari­ante vermarktet wird. Größenvergleich: Galaxy S23 vs. Galaxy S23+ (r.)

Bild: teltarif.de Die Bench­mark-Ergeb­nisse sind entspre­chend hoch, was wir bereits in den Tests von Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra mit "ausge­zeichnet" bewer­teten.

Die Akku­kapa­zität des Galaxy S23+ ist im Vergleich zum Galaxy S22+ um 200 mAh auf 4700 mAh gewachsen. Das hat zwar nicht zu einer besseren Akku­lauf­zeit geführt, aber auch das Galaxy S23+ hielt in unserem Test über 10 Stunden durch, wobei es sich um ein sehr gutes Ergebnis handelt.

Schnelles Laden des Akkus ist mit 45W möglich, sofern Sie ein passendes Netz­teil besitzen. Das geht beim Galaxy S23 nur mit bis maximal 25W. Sehr gute Verarbeitung

Bild: teltarif.de

Haupt­kamera im Test

Das Kame­rasystem des Samsung Galaxy S23+ ist als Triple-Setup mit 50 MP, 12 MP und 10 MP ange­legt, so wie es auch schon beim Vorgänger-Modell der Fall war. Zunächst geht es wie immer um unseren wich­tigen Labor­test, bei dem wir die Smart­phone-Kamera insbe­son­dere bei schlechten Licht­ver­hält­nissen an ihre Grenzen bringen. Denn bei guten Licht­ver­hält­nissen darf eine Kamera, wie sie im Galaxy S23+ steckt, sich keine Patzer erlauben. Und das tut sie auch nicht, wie die nach­fol­gend einge­bun­denen Ergeb­nisse zeigen.

Bei schlechtem Licht im Stan­dard-Modus schafft es die Kamera des Samsung Galaxy S23+, ein gutes Ergebnis zu liefern. Hervor­zuheben sind die noch gut erkenn­baren Farben der Tafel und vergleichs­weise geringes Bild­rau­schen. Insge­samt ist die Aufnahme aber zu dunkel, was auch zu Lasten der Detail­dar­stel­lung der Blume geht. Triplekamera in Einzellinsen-Optik

Bild: teltarif.de So muss der in der Kamera-App manuell akti­vier­bare Nacht­modus einspringen, um das Ergebnis zu opti­mieren. Das klappt bei der Kamera des Galaxy S23+ aber nur bedingt. Die Aufnahme im Nacht­modus ist zwar etwas heller, aber nicht bedeu­tend. Und das Rausch­ver­halten hat zuge­nommen, weshalb die Aufnahme im Stan­dard-Modus aufgrund klarerer Struk­turen besser ist.

Nach­fol­gend können Sie sich die Aufnahmen, die wir mit der Haupt­kamera des Samsung Galaxy S23+ unter Labor­bedin­gungen gemacht haben, anschauen.

Haupt­kamera: Labor-Aufnahmen

Nach­fol­gend sehen Sie weitere Aufnahmen, die wir mit der Haupt­kamera des Samsung Galaxy S23+ außer­halb des Test­labors von teltarif.de gemacht haben. Darunter sind sowohl Aufnahmen im Stan­dard-Modus als auch im akti­vierten 50-MP-Modus der Kamera zu finden. Zunächst zur Aufnahme, die wir mit dem hoch­auf­lösenden Sensor gemacht haben. Diese haben wir neben eine Aufnahme gestellt, die wir im Stan­dard-Modus ohne diese hohe Auflö­sung gemacht haben; außerdem haben wir einen ausge­wählten Bild­aus­schnitt vergrö­ßert.

Im Vergleich ist die Aufnahme der 50-MP-Kamera stimmig. Denn der Sensor schafft es, ein deut­lich besseres Ergebnis zu liefern als die Kamera im Stan­dard-Modus. Die Aufnahme ohne 50-MP-Modus ist deut­lich unschärfer und weniger detail­reich. Standard vs. 50 MP

Bild: teltarif.de Bis zur 10-fachen Zoom­stufe sind die Aufnahmen noch richtig gut. Mit 30-facher Vergrö­ßerung leidet die Qualität der Aufnahme, was aber normal ist. Die Struktur des Gemäuers ist noch auf einem guten Niveau, das Ziffern­blatt der Kirch­turmuhr ist zwar noch zu erkennen, die Zahlen sind jedoch sichtbar unscharf.

Die Außen-Aufnahmen, die wir mit der Haupt­kamera des Samsung Galaxy S23+ gemacht haben, können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Haupt­kamera: Weitere Aufnahmen

Selfie­kamera im Test

Was die Selfie­kamera des Galaxy S23+ kann, sehen Sie nach­fol­gend. Keine Probleme gibt es bei guten Licht­ver­hält­nissen unter unseren Labor­bedin­gungen. Satte und zugleich natür­liche Farben sowie viele Details und ausrei­chend Hellig­keit. Bei Dunkel­heit liefert der Stan­dard-Modus ein gutes Ergebnis. Das Objekt ist in Szene gesetzt, gut aus- aber nicht zu stark ange­leuchtet. Das kleine Loch für die Frontkamera

Bild: teltarif.de Noch besser macht es aller­dings der Selfie­kamera-Nacht­modus, der die Aufnahme insge­samt aufhellen kann.

Die Aufnahmen, die wir mit der Selfie­kamera des Samsung Galaxy S23+ gemacht haben, können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Selfie­kamera: Labor-Aufnahmen

Fazit

Das Samsung Galaxy S23+ ist ein solides Smart­phone. Das ist schon mal gut. Auf der einen Seite ist es nichts Beson­deres, weil es sich vom Galaxy S23 nur hinsicht­lich Größe und Akku­kapa­zität unter­scheidet und somit auch nicht die Top-Features des Galaxy S23 Ultra besitzt. Auf der anderen Seite arbeitet auch im Galaxy S23+ der leis­tungs­starke Snap­dragon 8 Gen 2, womit sich das Galaxy S23+ auf die Fahne schreiben kann, dass es sich um ein sehr perfor­mantes Smart­phone handelt.

Die Kamera macht gute Aufnahmen, das ist ein Fakt. Es reicht aber nicht, um aus der Masse heraus­zuste­chen. Denn das können andere Smart­phone-Modelle, teils güns­tigere, auch.

Für wen ist also das Galaxy S23+ etwas? Für alle, die ein Samsung-Smart­phone der aktu­ellen S-Klasse haben wollen, denen aber das Galaxy S23 zu klein und das Galaxy S23 Ultra zu groß oder zu teuer ist. Die bekommen mit dem Galaxy S23+ ein starkes Phablet mit guter Akku­lauf­zeit und guter Haupt­kame­raleis­tung bei schlechtem Licht (Labor).

Gesamtwertung von teltarif.de

Samsung Galaxy S23+

PRO Vergleichsweise leicht

Gute Bilder bei wenig Licht

Sehr gute Performance CONTRA Speicher nicht erweiterbar

Nachtmodus der Hauptkamera

Einzelwertung Samsung Galaxy S23+

Gesamtwertung

gut (1,5)

90 % Preis/Leistung

3,2

Test-Urteil Original

Bewertung aktuell

alles ausklappen

Gehäuse / Verarbeitung 10/10 Material 9/10 Haptik 10/10 Verarbeitung Gehäuse 10/10

Display 8/10 Touchscreen 9/10 Helligkeit 10/10 Pixeldichte 5/10 Blickwinkelstabilität 8/10 Farbechtheit (DeltaE) 8/10 Kontrast 10/10

Leistung 10/10 Benchmark Geekbench Single 10/10 Benchmark Geekbench Multi 9/10 Benchmark Browsertest 10/10 Benchmark Antutu 10/10

Software 10/10 Aktualität 10/10 Vorinstallierte Apps 7/10

Internet 10/10 WLAN 10/10 LTE 10/10 LTE Geschwindigkeit 10/10 5G 10/10 Empfangsqualität 9/10 Dual-SIM 8/10

Telefonie 8/10 Sprachqualität 8/10 Lautstärke 9/10 Lautsprecher (Freisprechen) 9/10

Schnittstellen / Sensoren 9/10 USB-Standard 10/10 NFC 10/10 Navigation 10/10 Bluetooth 10/10 Kopfhörerbuchse 8/10 Video-Out 10/10 Fingerabdruckscanner 10/10 Gesichtserkennung 6/10

Speicher 6/10 Größe 9/10 SD-Slot vorhanden 0/10

Akku 9/10 Laufzeit (Benchmark) 9/10 Induktion 10/10 Schnellladen 10/10

Kamera 8/10 Hauptkamera Bildqualität hell 9/10 Bildqualität dunkel 7/10 Bildstabilisator 10/10 Frontkamera Bildqualität hell 9/10 Bildqualität dunkel 7/10 Kameraanzahl 10/10 Video 8/10 Handling 8/10

Bonus 1 Snapdragon-Prozessor