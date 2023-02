Samsung Galaxy S23: Das kompakte Flaggschiff im Test

Das Samsung Galaxy S23 ist in der Redak­tion ange­kommen. Wir haben es bereits aus seiner Trans­port­ver­packung befreit und es einem ersten Test unter­zogen. Der erste Eindruck sorgte nicht unbe­dingt für Jubel, sind die Verän­derungen gegen­über dem Vorgänger Galaxy S22 zunächst nur beschränkt offen­sicht­lich.

Nach­fol­gend geht es nun ans Einge­machte. Wir haben das Samsung Galaxy S23 ins Test­labor von teltarif.de geschickt und geprüft, was es wirk­lich kann. An rele­vanten Stellen werden wir es mit dem Galaxy S22 verglei­chen. Alle Daten zum Galaxy S23 finden Sie im Daten­blatt.

Galaxy S23: Design(-Ände­rungen)

Das Display des Galaxy S23 ist 6,1 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Etwas gänz­lich Neues ist das Design des Galaxy S23 im Vergleich zum Galaxy S22 nicht. Von vorne sehen sich die beiden Modelle zum Verwech­seln ähnlich. Erst bei genauerer Über­prü­fung ergeben sich feine Unter­schiede. Samsung entschied sich wieder für ein Smart­phone mit 6,1 Zoll großem Display. Legt man das Galaxy S23 neben das Galaxy S22 und betrachtet beide Geräte bei ausge­schal­tetem Display, sieht man deut­lich, dass die Display­ränder der neuen Version etwas breiter sind. Bei einge­schal­tetem Display fällt das jedoch nicht weiter auf und grund­sätz­lich ohnehin nur im direkten Vergleich mit dem Vorgänger. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Die Propor­tionen des Galaxy S23 sind ein wenig gewachsen und mit 146,3 mm mal 70,9 mm mal 7,6 mm ange­geben. Im Vergleich mit dem Galaxy S22 (146 mm mal 70,6 mm mal 7,6 mm) fällt dies jedoch nicht weiter ins Gewicht, zumal sich am Gesamt­gewicht von 168 Gramm nichts geän­dert hat. Das ist positiv zu bewerten, weil der Akku des Galaxy S23 um 200 mAh mehr an Kapa­zität bekommen hat.

Power­button und Laut­stär­ketasten sind beim Galaxy S23 an der rechten Gehäuse­seite höher ange­bracht als beim Galaxy S22. Zudem sind die Funk­tions­taten des neuen Modells größer. Grund­sätz­lich ist das Hand­ling im Einhand­betrieb ähnlich wie schon beim Galaxy S22. In unserem Fall positiv aufge­fallen ist aber, dass wir den rechten Daumen weniger krümmen mussten, um den Power­button ange­nehm bedienen zu können. Das Galaxy S23 von hinten

Bild: teltarif.de Beibe­halten wurde die hoch­wer­tige Verar­bei­tung. Das Galaxy S23 fühlt sich gut an in der Hand. Das Display ist ange­nehm breit und auch groß genug, um ange­nehm Videos schauen zu können. Das Galaxy S23 bleibt die kompakte Alter­native zu den größeren Kollegen Galaxy S23+ (6,6 Zoll) und Galaxy S23 Ultra (6,8 Zoll).

Auffäl­lige Kamera-Bull­augen

Prägnanter sind die Unter­schiede zwischen Galaxy S23 und Galaxy S22 auf der Rück­seite. Der Hersteller hat sich für ein neues Kamera-Design entschieden. Statt eines Plätt­chens, das die Linsen zu einer zusam­men­hän­genden Insel vereint und darüber hinaus mit dem Gehäu­serahmen abschließt, sind die Kameras des Galaxy S23 als einzelne Objek­tive in die Rück­seite einge­setzt worden. Die Formate der Triple-Linsen sind auch größer geworden als die des Galaxy S22. Galaxy S22 (l.) und Galaxy S23

Bild: teltarif.de Das neue Design sorgt dafür, dass das Galaxy S23 etwas weniger wackel­anfällig ist als das Galaxy S22, wenn es auf einem Tisch liegt. Im Großen und Ganzen war es das mit den opti­schen Verän­derungen. Der Laut­spre­cher-Grill ist etwas größer als beim Galaxy S22. Ob der Sound-Test des Galaxy S23 bessere Ergeb­nisse liefert, lesen Sie weiter unten im Sound-Test.

Galaxy S23: Die Perfor­mance

Eine der wohl wich­tigsten Ände­rungen des Galaxy S23 ist der verbaute Prozessor. Mit Einfüh­rung der Galaxy-S23-Serie kommen unter anderem auch Nutzer hier­zulande in Genuss eines Snap­dragon-Chips von Qual­comm statt eines Samsung-Exynos-Chips wie noch beim Galaxy S22. Für die Entschei­dung, verschie­dene Chips in verschie­denen Märkten zu verbauen, erntete der Hersteller lange Kritik, wurden die Snap­dragon-Versionen doch beispiels­weise schon längst in Ländern wie den USA vertrieben.

Im Galaxy S23 debü­tiert der aktu­elle Snap­dragon 8 Gen 2 in einer spezi­ellen Version, die sich "Snap­dragon 8 Gen 2 Prozessor für Samsung Galaxy" nennt. Dieser soll laut Qual­comm-Pres­semit­tei­lung "der schnellste Snap­dragon-Prozessor [sein] , der jemals verbaut wurde." Die Anpas­sung speziell für das Samsung Galaxy soll "Features für Desktop-Gaming und Foto­grafie auf profes­sio­nellem Level" bieten. Galaxy S23: Die Funktionstasten sind größer geworden

Bild: teltarif.de Beim Öffnen von Apps und Brow­sing sowie dem Swit­chen durch die Menüs konnten wir zwischen dem Galaxy S23 und dem Galaxy S22 keine nennens­werten Unter­schiede fest­stellen. Beim Galaxy S23 vorin­stal­liert ist Android 13 im Gewand der aktua­lisierten Benut­zer­ober­fläche OneUI 5.1. Diese läuft flüssig, Anfor­derungen vom Nutzer werden akkurat umge­setzt. Das Display des Galaxy S23 kann mit einer adap­tiven Bild­wie­der­hol­rate einge­stellt werden, was bedeutet, dass sich das Display mit bis zu 120 Hz aktua­lisiert. Das sorgt je nach Anwen­dung für ein noch flüs­sigeres Bedie­nerlebnis.

Im von uns durch­geführten AnTuTu-Bench­mark schneidet das Galaxy S23 deut­lich besser ab als das Galaxy S22. Gegen­über stehen Gesamt­werte von 1.213.438 (Galaxy S23) und 813.606 (Galaxy S22). Entspre­chend sind die einzelnen Werte für GPU und CPU deut­lich höher. Erwäh­nens­wert sind auch die Ergeb­nisse des Geek­bench-Tests. Hier schaffte das Galaxy S23 Werte von 1541 (Single) und 4859 (Multi). Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S22 schaffte vor rund einem Jahr 1163 (Single) und 3548 (Multi).

Akku im Test

Samsung hat die Akku­kapa­zität des Galaxy S23 um 200 mAh erhöht. Statt der 3700 mAh des Galaxy S22 fasst der Strom­spei­cher des neuen Modells 3900 mAh. Schnelles Laden ist wieder mit 25W möglich, kabel­loses Laden mit 15W. Ein passendes Netz­teil ist im Liefer­umfang nicht enthalten. Dieses müssen sich Käufer selbst besorgen. Galaxy S23: Der Lautsprecher-Grill (rechts) ist etwas größer als beim Galaxy S22

Bild: teltarif.de Im Test von teltarif.de hielt der Akku des Galaxy S22 eine Zeit von 7 Stunden und 42 Minuten durch. Der erste Akku­test des Galaxy S23 ergab eine Lauf­zeit von über 10 Stunden. Das ist erstaun­lich. Wir berück­sich­tigen zwar zum Stand jetzt diesen Wert, werden den Akku­test zur Sicher­heit aber nochmal wieder­holen.

Sound-Test, Tele­fonie und 5G

Wie bereits erwähnt, ist der Laut­spre­cher im unteren Gehäu­serahmen des Galaxy S23 etwas größer geworden. Und tatsäch­lich hat Samsung an der Sound-Produk­tion des Geräts gefeilt. Wir ließen auf dem Galaxy S23 und dem Galaxy S22 parallel einen Country-Song abspielen. Das Galaxy S23 produ­zierte merk­lich einen volleren Bass und klarere Vocals. Insge­samt lieferte das Samsung Galaxy S23 beim glei­chen Song einen saube­reren Klang und weniger "aggres­sive" Höhen.

Große Unter­schiede bei den Tele­fonie­qua­litäten des Galaxy S23 im Vergleich mit dem Galaxy S22 konnten wir nicht erkennen. Unter­stützt werden VoLTE und WLAN-Anrufe. Der Kartenslot des Galaxy S23

Bild: teltarif.de Einen ersten 5G-Test führten in der Nähe der Berliner Redak­tion im DSS-Netz der Deut­schen Telekom durch. Zur Messung der Geschwin­dig­keiten nutzten wir die Speed-Test-App von Ookla. Zunächst legten wir die Telekom-SIM-Karte in das Galaxy S23 ein. Anschlie­ßend wieder­holten wir den Test mit dem Galaxy S22. Die ermit­telten Werte waren jeweils mit über 300 MBit/s im Down­load und über 40 MBit/s im Down­load ähnlich. In einem Test­fall war die Ping-Zeit beim Galaxy S23 jedoch deut­lich höher als beim Galaxy S22. Es bleibt abzu­warten, ob das in künf­tigen Tests genauso ist.

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns mit der Kamera des Galaxy S23. Am Ende lesen Sie das Fazit zum Test­bericht.