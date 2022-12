Samsung Galaxy S23+: Das Ultra ohne Note?

In knapp zwei Monaten könnte Samsung die Galaxy-S23-Serie vorstellen. Leaks und Gerüchte dazu nehmen verstärkt das künf­tige Spit­zen­modell Galaxy S23 Ultra in den Fokus. Daneben sollen auch Galaxy S22 und Galaxy S22+ direkte Nach­folger bekommen. Was bislang bekannt ist, zeugt von einem eher unschein­baren Evolu­tions­schritt - zumin­dest optisch, will Samsung doch auch die euro­päi­schen Modelle mit Qual­comms Top-Snap­dragon-Chip anbieten, statt die eigenen Exynos-Prozes­soren zu verbauen. Das Samsung Galaxy S23 Ultra soll sogar mit einer höher taktenden Vari­ante des Snap­dragon 8 Gen 2 arbeiten.

Ein Bran­chen­insider gibt nun einen Ausblick darauf, wie das Galaxy S23+ ausge­stattet sein könnte. Die tech­nischen Daten verraten wich­tige Details: Samsung kann in einer Diszi­plin der starken Konkur­renz weiterhin nicht das Wasser reichen, aber auch, dass das Plus-Modell zum Ultra weiter aufrü­cken könnte.

Samsung Galaxy S22+ war echte Ultra-Alter­native

Wird bald abgelöst: Das Samsung Galaxy S22+

Bild: teltarif.de

Als wir nicht mehr nur durch Leaks und Gerüchte über die Galaxy-S22-Serie gewahr wurden, war klar: Das Galaxy S22+ mauserte sich endlich zu einer echten Ultra-Alter­native. Denn Samsung kreierte das Samsung Galaxy S22 Ultra als Hybrid-Handy, das seinen Ursprung im Galaxy S21 Ultra und im Galaxy Note 20 Ultra hatte. Dieje­nigen, die sonst zum Spit­zen­modell der S-Klasse aufgrund seiner Vorzüge im Gegen­satz zum normalen und Plus-Modell griffen, bekamen mehr oder weniger ein Note aufge­zwungen, hat das Galaxy S22 Ultra doch die kantige Form des Note 20 Ultra und den Schaft für den S Pen im Gehäuse.

Das bescherte dem Galaxy S22+ mehr Aufmerk­sam­keit, wenn Design und Features der ehema­ligen Note-Serie uner­wünscht sind, das Galaxy S22 aufgrund seines klei­neren Formats, Phablet-Lieb­habern aber auch nicht gefällt.

Samsung Galaxy S23+: Das soll drin stecken

Im kommenden Jahr soll das Galaxy S22+ vom Galaxy S23+ abge­löst werden. Was drin stecken könnte, sagt uns 91mobiles-Autor Yogesh Brar in einem Tweet.

Demnach soll das künf­tige Plus-Modell ein 6,6 Zoll großes AMOLED mit 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate besitzen, wie auch der Vorgänger. Über den neuen Prozessor spra­chen wir bereits. Werkelt im Galaxy S22+ ein Samsung-Chip vom Typ Exynos 2200, soll das Galaxy S23+ den Snap­dragon 8 Gen 2 bekommen. Inter­essant ist nun, dass auch das Plus-Modell die zuvor in Doku­menten dem Galaxy S23 Ultra beschei­nigte höher taktende AC-Vari­ante erhalten soll. Die Spei­cher­angaben sollen nach wie vor bei 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB oder 256 GB internem Platz liegen.

Die Triple­kamera des Galaxy S22+ verfügt über Sensoren mit 50 Mega­pixel, 12 Mega­pixel und 10 Mega­pixel. An diesem Setup soll sich dem Tweet zufolge auch beim Nach­folger nichts ändern. Welche Kniffe Samsung aber beispiels­weise bei der Blen­den­größe und der Kamera-Soft­ware vornehmen könnte, um bei der Smart­phone-Foto­grafie noch mehr heraus­zuholen, ist noch nicht bekannt. Die Front­kamera des Galaxy S23+ soll aber von 10 MP auf 12 MP anwachsen.

Schnell­lade-Muffel Samsung

Etwas größer soll auch der Akku werden. Hat der Strom­spei­cher des Galaxy S22+ noch 4500 mAh an Kapa­zität, wird beim Galaxy S23+ 200 mAh mehr auf eine Kapa­zität von 4700 mAh erwartet. Sollten die Angaben im Tweet von Yogesh Brar im Februar real werden, hält sich Samsung bezüg­lich schneller Akku­ladung mit 25W weiterhin im Vergleich mit der Konkur­renz, die teil­weise bis über 100W gehen, zurück.

Betriebs­system des Galaxy S23+ wird mit großer Wahr­schein­lich­keit Android 13 mit der Benut­zer­ober­fläche OneUI 5 sein. Samsung versprach bereits für bestimmte frühere Gene­rationen bis zu vier Jahre OS-Updates und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates ab Erschei­nungs­datum. Eine ähnliche Prognose dürfte auch für die Galaxy-S23-Serie gelten.

