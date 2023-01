Galaxy-S23-Reihe: Datenblätter mit allen Specs geleakt

Bereits zwei Wochen vor dem offi­ziellen Launch der Galaxy-S23-Reihe veröf­fent­licht der fran­zösi­sche Leaker @Bill­bilkun die voll­stän­digen Daten­blätter des Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra auf Twitter. Datenblätter Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Die Sheets beinhalten sämt­liche Daten der Flagg­schiffe inklu­sive Kamera- und Prozes­sor­aus­stat­tung. So kommen alle drei Smart­phones mit einem Snap­dragon 8 Gen 2, Android 13 und Gorilla Glass Victus 2 daher. Außerdem verfügen sie über NFC, Blue­tooth 5.3, Dual-SIM, eine E-SIM-Unter­stüt­zung, WiFi 6E sowie einen Finger­abdruck­sensor unter dem Display und sind laut IP68-Zerti­fizie­rung gegen eindrin­genden Staub und Wasser geschützt.

Samsung Galaxy S23

Bei der übrigen Ausstat­tung unter­scheidet sich das Trio selbst­redend in einigen Berei­chen.

Das 70,9 mal 146,3 mal 7,6 mm große und 167 g schwere Basis­modell verfügt über ein 6,1-Zoll-Dynamic-AMOLED-2x-Display mit einer Full-HD+-Auflö­sung von 2340 mal 1080 Pixel. Die dyna­mische Bild­wie­der­hol­fre­quenz bewegt sich je nach Anfor­derung zwischen 48 Hz und 120 Hz. Zum 8 GB großen LPDDR5-Arbeits­spei­cher gesellt sich wahl­weise ein 128 GB oder 256 GB großer Flash-Spei­cher. Der 3900-mAh-Akku des Smart­phones lässt sich kabel­gebunden mit 25 W und kabellos mit 10 W aufladen. Datenblatt des Galaxy S23

Bild: billbil-kun @Dealabs In der Kame­raein­heit kommen ein 50-MP-Sensor mit f/1.8-Blende und OIS (opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung), ein 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende und einer Brenn­weite von 13 mm sowie ein 10-MP Tele­objektiv mit drei­fachem opti­schen Zoom zum Einsatz. Die Kamera unter­stützt 8K-Videos mit 30 fps sowie 4K-Videos mit 60 fps. Eine Selfie-Kamera mit f/2.2-Blende, die in einem Punch-Hole im Display sitzt, knipst Bilder mit bis zu 12 MP.

Samsung Galaxy S23+

Das Plus-Modell misst 76,2 mal 157,8 mal 7,6 mm und wiegt 195 g. Hier schauen wir auf einen 6,6 Zoll großen Screen, der ansonsten die glei­chen Para­meter aufweist wie jener des Galaxy S23. Der 8 GB große Arbeits­spei­cher wird in diesem Fall von einem wahl­weise 256 GB oder 512 GB großen Flash-Spei­cher unter­stützt. Datenblatt des Galaxy S23+

Bild: billbil-kun @Dealabs Im Vergleich zum S23 wächst der Akku auf 4700 mAh und lässt sich kabel­gebunden mit 45 W und kabellos mit 10 W aufladen. Die Kame­raaus­stat­tung entspricht dem Basis­modell.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Mit 78,1 mal 163,4 mal 8,9 mm und 233 g ist das Galaxy S23 Ultra in dieser Riege das größte und schwerste Modell. Kein Wunder, verfügt es doch über ein 6,8 Zoll großes Dynamic-AMOLED-2x-Display, das im Übrigen mit einer Auflö­sung von 3088 mal 1440 Pixel, HDR10+-Support und einer dyna­mischen Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 1 bis 120 Hz aufwartet. Die Akku­kapa­zität beläuft sich auf 5000 mAh. Eine Aufla­dung ist via Kabel mit 45 W oder kabellos mit 10 W möglich. Zudem lassen sich, ebenso wie bei den beiden klei­neren Modellen, andere Geräte über die kabel­lose Schnitt­stelle aufladen. Die Auswahl der RAM-Größe beläuft sich auf 8 GB oder 12 GB, während der Nutzer beim Flash-Spei­cher die Qual der Wahl zwischen 256 GB, 512 GB oder 1 TB hat.

Mit einem fetten 200-MP-Sensor mit f/1.7-Blende und OIS-Unter­stüt­zung wartet die Haupt­kamera des Boliden auf. Hinzu gesellen sich ein 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende, ein 10-MP-Tele­objektiv mit drei­fachem Zoom sowie ein zweites 10-MP-Tele­objektiv mit f/4.9-Blende, einem zehn­fachen opti­schen Zoom plus einem hundert­fachen Space-Zoom. Als Front­kamera verbaut Samsung einen 12-MP-Sensor mit 25 mm Brenn­weite und f2.2-Blende. Datenblatt des Galaxy S23 Ultra

Bild: billbil-kun @Dealabs In seinem Tweet betont @Bill­bilkun, dass es sich hierbei um die Daten­blätter für die in Frank­reich erschei­nende Galaxy-S23-Reihe handelt und dass die blau geschrie­benen Daten als vorläufig zu betrachten sind. Die Spezi­fika­tionen können sich also hier­zulande von denen auf den Data-Sheets unter­scheiden.

