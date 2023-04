Marktpreischeck: So viel kostet die Galaxy-S23-Serie aktuell

Seit drei Monaten tummelt sich die Galaxy-S23-Serie auf dem Markt. Wir schauen uns an, was Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra derzeit kosten.

Die Galaxy-S23-Serie von Samsung ist seit rund drei Monaten offi­ziell verfügbar. Bekannt­lich fallen Android-Smart­phones schnell im Preis. Und da für die Anschaf­fung von Galaxy S23, Galaxy S23+ oder Galaxy S23 Ultra ziem­lich viel Geld locker gemacht werden muss, kommen purzelnde Preise gelegen.

Wir schauen uns regel­mäßig aktu­elle Markt­preise von Smart­phones an. Diese können starken Schwan­kungen unter­liegen. Im vergan­genen Monat waren je nach Modell der Galaxy-S23-Serie bis zu 235 Euro "Ersparnis" drin. Das orien­tiert sich an der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers und ist aufgrund der Schwan­kungen nur bedingt aussa­gekräftig. Letzt­lich zeigt es aber, wie schnell Android-Smart­phones im Preis fallen können.

Nach­fol­gend schauen wir uns erneut die aktu­ellen Markt­preise der drei Galaxy-S23-Modelle an. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sicht. Ange­bote von Online-Markt­plätzen haben wir nicht berück­sich­tigt. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 24. April, 11:05 Uhr. Die drei Smartphones der Galaxy-S23-Reihe von Samsung

Foto: teltarif.de

Galaxy S23 und Co.: Die aktu­ellen Markt­preise

Wie bereits erwähnt, gehören die Modelle der Galaxy-S23-Serie nicht zu den Smart­phone-Schnäpp­chen. Samsung hatte im Vergleich mit der Vorgänger-Serie die Preise für die aktu­ellen Modelle erhöht. Das güns­tigste Galaxy S23 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet bereits rund 950 Euro. Wer ganz hoch hinaus will, zahlt für das Galaxy S23 Ultra mit 1 TB Spei­cher nach der UVP des Herstel­lers über 1800 Euro.

Nach­fol­gend sehen Sie auf einen Blick, was Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra je nach Spei­cher­aus­stat­tung derzeit inklu­sive Versand­pau­schale kosten. Wir haben uns beim Preis­ver­gleich jeweils auf die Farb­vari­ante "Phantom Black" bezie­hungs­weise "Graphite" beim Galaxy S23 Ultra beschränkt. Es ist daher möglich, dass die Markt­preise von anderen Wahl­farben vari­ieren.

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/128 GB: 766,99 Euro (Händler: Elec­tronis)

(Händler: Elec­tronis) Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/256 GB: 846,99 Euro (Händler: Mind­fac­tory)

(Händler: Mind­fac­tory) Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/256 GB: 999 Euro (Händler: Note­books­bil­liger)

(Händler: Note­books­bil­liger) Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/512 GB: 1079 Euro (Händler: Note­books­bil­liger)

(Händler: Note­books­bil­liger) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB/256 GB: 1075,60 Euro (Händler: Mind­fac­tory)

(Händler: Mind­fac­tory) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/512 GB: 1249,99 Euro (Händler: Mind­fac­tory)

(Händler: Mind­fac­tory) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/1 TB: 1602 Euro (Händler: Gomibo.de)

Preis­ent­wick­lung

Zum Vergleich haben wir nach­fol­gend die Markt­preise aufge­führt, die wir am 7. März, also vor rund sieben Wochen, ermit­telt hatten. Anhand dessen können Sie sehen, wie schnell sich die Markt­preise von Smart­phones im Vergleich zur UVP verän­dern können.

Beson­ders impo­sant ist der noch­malige Preis­ver­fall für die 128-GB-Version des Samsung Galaxy S23. Es ist jedoch nicht ausge­schlossen, dass Preise auch wieder steigen (Beispiel 1 TB-Version des Galaxy S23 Ultra).

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/128 GB

949 Euro (UVP)

829,99 Euro (7. März)

766,99 Euro (24. April)

(UVP) (7. März) (24. April) Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/256 GB

1009 Euro (UVP)

869 Euro (7. März)

846,99 Euro (24. April)

(UVP) (7. März) (24. April) Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/256 GB

1199 Euro (UVP)

1085,99 Euro (7. März)

999 Euro (24. April)

(UVP) (7. März) (24. April) Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/512 GB

1319 Euro (UVP)

1128,99 Euro (7. März)

1079 Euro (24. April)

(UVP) (7. März) (24. April) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB/256 GB

1399 Euro (UVP)

1206,99 Euro (7. März)

1075,60 Euro (24. April)

(UVP) (7. März) (24. April) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/512 GB

1579 Euro (UVP)

1343,99 Euro (7. März)

1249,99 Euro (24. April)

(UVP) (7. März) (24. April) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/1 TB

1819 Euro (UVP)

1599 Euro (7. März)

1602 Euro (24. April)

Wenn Sie sich für Details zu Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra inter­essieren, können Sie diese jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.