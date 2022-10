Galaxy-S23-Serie: Neue Infos zu Akkus und Kameras

Bis zum Launch der Galaxy-S23-Serie dauert es zwar noch einige Monate, wie bei Flagg­schiffen üblich, geben sich jedoch schon weit vor dem Start Gerüchte und Leaks die Türklinke in die Hand. Heute haben wir Neuig­keiten zum Akku des Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra sowie zur Kamera der Smart­phones.

Akku des Galaxy S23 Plus wächst wieder

So soll das Galaxy S23_Plus aussehen

Bild: @OnLeaks / @Smartprix Beginnen wir mit dem Galaxy S23 Plus. Dieses soll die Modell­nummer SM-S916 und einen Akku mit der Bezeich­nung EB-BS916ABY haben. Der GalaxyClub aus den Nieder­landen lässt verlauten, dass sich die Kapa­zität der Kraft­zelle auf 4.565 mAh beläuft und auf dem Daten­blatt voraus­sicht­lich mit 4.700 mAh in Erschei­nung tritt. Somit würde das Galaxy S23 Plus zwischen den Vorgän­gern Galaxy S21 Plus, das mit 4.800 mAh auf den Markt kam, und dem Galaxy S22 Plus liegen, das einen 4.500-mAh-Akku im Gepäck hat.

Keine Ände­rung beim Galaxy S23 Ultra

Unter der Modell­nummer EB-BS918ABY verbirgt sich das High-End-Modell Galaxy S23 Ultra. Dessen Akku soll eine Netto­kapa­zität von 4.855 mAh und somit 5.000 mAh auf dem Daten­blatt haben. Gegen­über seinem Vorgänger Galaxy S22 Ultra ändert sich demnach nichts. Offen­sicht­lich bestellt Samsung die Batte­rien bei zwei unter­schied­lichen Herstel­lern, nämlich Amperex (ATL) in China und dem Samsung-SDI-Werk in Vietnam.

Revo­lution der Ultra­weit­winkel-Kameras bleibt aus

Infor­mationen der eher ernüch­ternden Art gibt es zur Ultra­weit­winkel-Kamera der Galaxy-S23-Serie. Diese dümpelt zumin­dest beim Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus nach wie vor im 12-Mega­pixel-Sektor vor sich hin. Welcher Sensor verbaut wird, wurde bisher noch nicht genannt.

Ein Tweet von @sondesx verriet bereits im August, dass Samsung die 3D-Sonic-Max-Finger­abdruck-Scan-Tech­nologie von Qual­comm für das Galaxy S23 Ultra verwenden könnte. Der Sensor, der auch im Vivo X80 Pro und iQOO 9 Pro zum Einsatz kommt, hat einen riesigen Scan­bereich und kann zwei Finger gleich­zeitig einlesen.

Außerdem wissen wir, wie das Galaxy S23 und S23 Plus höchst­wahr­schein­lich aussehen werden, und dass das Galaxy S23 Plus wahr­schein­lich mit einem Snap­dragon 8 Gen 2 kommt.

