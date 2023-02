Samsung Galaxy S23: Offizieller Verkaufsstart

Die Samsung-Galaxy-S23-Serie geht heute offi­ziell an den Verkaufs­start. Prin­zipiell ist das nur so halb richtig, denn nach dem Unpa­cked Event am 1. Februar konnten die Geräte bereits vorbe­stellt werden. Mit etwas Glück konnten sich schnelle Käufer bereits früher über die Liefe­rung ihrer Bestel­lung freuen. Nun ist aber die Vorbe­stel­ler­phase für die Galaxy-S23-Serie vorbei, und die Aktion, bei der es unter anderem einen Rabatt auf die nächste höhere Spei­cher­vari­ante gab, ausge­laufen.

Wer sich jetzt für ein Galaxy S23, Galaxy S23+ oder Galaxy S23 Ultra entscheidet, zahlt die volle unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Wir empfehlen gene­rell den regel­mäßigen Preis­ver­gleich und nach etwa­igen Aktion auch bei anderen Herstel­lern Ausschau zu halten. Erfah­rungs­gemäß fallen Samsung-Modelle vergleichs­weise schnell im Preis. Die Galaxy-S23-Serie von Samsung

Bild: teltarif.de

Samsung Galaxy S23: Das kosten die Modelle jetzt

Es gibt wie schon im Vorjahr drei Modelle, nament­lich Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. Von allen neuen Modellen gibt es verschie­dene Spei­cher­kon­figu­rationen. Verfüg­bare Farben sind "Phantom Black", "Cream", "Green" und "Lavender".

Nach­fol­gend haben wir die Preise je nach Größe von Arbeits­spei­cher und interner Spei­cher­kapa­zität zusam­men­gefasst. Die 1-TB-Vari­ante des Samsung Galaxy S23 Ultra ist exklusiv über den Online-Shop des Smart­phone-Herstel­lers verfügbar.

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/128 GB: 949 Euro

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/256 GB: 1009 Euro

Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/128 GB: 1199 Euro

Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/256 GB: 1319 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB/256 GB: 1399 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/512 GB: 1579 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/1 TB: 1819 Euro

Neue­rungen in Kürze und Test­berichte

Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23+ unter­scheiden sich nur hinsicht­lich Display­größe und Akku­kapa­zität vonein­ander. Bei dem Galaxy S23 handelt es sich mit dem 6,1 Zoll großen Display um das kompak­teste Modell der aktu­ellen Riege. Dagegen misst das Panel des Galaxy S23+ 6,6 Zoll. Das Galaxy S23 Ultra tanzt mit dem kanti­geren Design, dem noch größeren 6,8-Zoll-Display und dem inte­grierten S Pen sowie der 200-Mega­pixel-Kamera aus der Reihe.

Gänz­lich neu in allen Modellen ist der verbaute Snap­dragon-Prozessor 8 Gen 2 speziell für die neuen Modelle aus dem Hause Samsung. Die Perfor­mance konnte uns über­zeugen. Details zu Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht sowie weiterhin in einem Vergleich von Galaxy S23 mit dem Vorgänger Galaxy S22.

Nach­fol­gend sehen Sie unsere Eindrücke von Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra auch im Video.

